نقشه ویژه مسی برای کورنلا؛ ماموریت فوقستاره در خاک کاتالونیا
او با هدف تقویت و زیرساختسازی در فوتبال پایه، مسئولیتهای اجرایی خود در باشگاه را بهصورت آنی آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی پنجشنبه گذشته بار دیگر دنیای فوتبال را بهتزده کرد؛ اما این بار، نه با گلهای تماشایی، بلکه با خبری متفاوت به صدر اخبار بازگشت. فوقستاره آرژانتینی رسماً خرید باشگاه «یوئی کورنلا» را اعلام کرد؛ تیمی که در سطح سوم فوتبال اسپانیا (RFEF) حضور دارد و در حال حاضر برای رسیدن به پلیآف صعود میجنگد.
این خبر همچون بمب در رسانهها صدا کرد و موجی از شگفتی و هیجان به راه انداخت. تنها در ۲۴ ساعت، دنبالکنندگان این باشگاه در شبکههای اجتماعی ۵ برابر شد و از ۴۰ هزار به ۲۰۰ هزار نفر رسید. علاوه بر این، بیش از صد خبرنگار بینالمللی برای پوشش اخبار این باشگاه درخواست دادهاند. این اتفاق، نمونه دیگری از قدرت جهانی مسی است که حالا نورافکنها را به سمت کورنلا چرخاند.
مدیریت از همین حالا
پرسش اصلی این است که از این پس چه رخ خواهد داد. اعجوبه آرژانتینی قصد دارد کنترل باشگاه را به صورت تدریجی در دست بگیرد، اما نمیخواهد تغییرات ناگهانی و شدیدی ایجاد کند. حفظ کادر فعلی یکی از اولویتهای اصلی اوست. با این حال، او به مرور زمان افراد مورد اعتماد خود را در پستهای کلیدی منصوب خواهد کرد و به سمت حرفهایگری بیشتر در تمام بخشهای سازمان حرکت میکند.
سرمایهگذاری روی فوتبال پایه
یکی از ارکان اصلی پروژه مسی، تمرکز بر تیمهای پایه خواهد بود. او به خوبی میداند که آکادمی یکی از بزرگترین نقاط قوت کورنلا است؛ کارخانهای که بازیکنان نخبهای همچون جرارد مارتین، مدافع فعلی بارسلونا را پرورش داده است. تعهد او روشن است: تقویت مسیر رشد استعدادهای جوان؛ حوزهای که او به آن علاقه دارد و پیش از این با طرحهایی مثل «مسی کاپ» در دسامبر گذشته، همراهی خود را با آن نشان داده است.
ایگناسی سنابره در این باره میگوید: «اینکه بهترین بازیکن تاریخ به ما توجه کرده است...»
بلندپروازی
توسعه آکادمی بدون شک روی تیم اصلی تاثیرگذار خواهد بود، هرچند مسی برای کوتاهمدت تقاضای عجیبی از تیم ندارد. فلسفه او این است که رشد باید به صورت طبیعی رخ دهد: تقویت زیرساختها و اجازه به تیم اصلی برای پیشرفت تا جایی که عملکردش اجازه میدهد. مسی منابع مالی لازم برای پایداری این پروژه را تامین خواهد کرد و همان بلندپروازی که ویژگی بارز دوران بازیگریاش بود، در این مرحله جدید به عنوان مالک نیز همراه او خواهد بود.
قرارداد در میامی
حضور او در باشگاه تدریجی است. مسی در حال حاضر برای دو سال و نیم دیگر با اینتر میامی قرارداد دارد و تمام تمرکزش روی جام جهانی پیش رو است، بنابراین نمیتواند در امور روزمره باشگاه به طور مستقیم دخالت کند. با این حال، او از ایالات متحده به دقت اوضاع را زیر نظر خواهد داشت و از هر فرصتی برای حضور در کورنلا استفاده میکند.
شور و هیجان
در رختکن تیم، این خبر با استقبال بینظیری روبهرو شده است. بازیکنان و کادر فنی روز پنجشنبه از موضوع باخبر شدند و نتوانستند شگفتی خود را پنهان کنند. آنها میگویند: «حالا همه نگاهها به ما خواهد بود.» این تقویت روحیه میتواند در لحظات حساس فصل و در آستانه بازیهای پلیآف، به شکلی مثبت در زمین مسابقه متجلی شود.