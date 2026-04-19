سونامی تعویض روی نیمکتهای لالیگا
در ماههای پیش رو احتمال جابهجایی سرمربی در چهارده تیم وجود دارد؛ برخی از این تغییرات به دلیل عدم دستیابی به اهداف تعیین شده و برخی دیگر ناشی از تمایل مربیان برای تجربه کردن چالشهای جدید است.
به گزارش ایلنا، تغییرات مربیان در سطح اول فوتبال طی ماههای آینده میتواند به سطحی بیسابقه برسد. جای تعجب نخواهد بود اگر تا پایان فصل، ۱۴ باشگاه مربیان خود را تغییر دهند؛ برخی به دلیل ناکامی در دستیابی به اهداف و برخی دیگر به دلیل دریافت پیشنهادهای بهتر. وضعیت فعلی شبیه به یک شهربازی است که حتی نام چهرههای باثباتی مثل سیمئونه، فلیک و ماتارازو نیز در صدر اخبار قرار گرفته است. در ادامه، نگاهی به وضعیت نیمکتها میاندازیم.
چالشهای آربلوا در رئال مادرید
نام آربلوا حالا تنها یکی دیگر از نامهای فهرست قربانیان این فصل رئال مادرید است. او از تیم کاستیا جدا شد تا هدایت تیم اصلی را بر عهده بگیرد. حذف از جام حذفی پس از فاجعه مقابل آلباسته، خروج از لیگ قهرمانان پس از شکستی شجاعانه در مونیخ و یک فصل ناامیدکننده در لیگ، باعث شده تا مدیران باشگاه بیشتر به جایگزینی او فکر کنند تا حفظ او.
آربلوا در این باره میگوید: «فکر نمیکنم نیازی به انجام معجزه داشته باشیم.»
او برای این فصل و یک فصل دیگر قرارداد دارد، اما نتایج به دست آمده ممکن است به قیمت شغل او تمام شود. هفت بازی باقیمانده در لیگ برای مدیریت رئال مادرید فراتر از یک تشریفات ساده است و آنها تمام حرکات او را زیر ذرهبین قرار دادهاند. آربلوا معتقد است: «فکر میکنم طبیعی است که نام جایگزینهای احتمالی مطرح شود.»
از مارسلینو تا پلگرینی
قرارداد مارسلینو با ویارئال رو به اتمام است و زمان به سرعت میگذرد. اگر تا ماه آوریل خبری از تمدید نباشد، اوضاع پیچیده خواهد شد. پیامهای رد و بدل شده میان این مربی آستوریایی و باشگاه، جای تردید کمی باقی میگذارد. رتبه سوم فعلی آنها در لالیگا که با توجه به رقابتها قابل تحسین است، تحتالشعاع عملکرد ضعیف در سایر تورنمنتها قرار گرفته است. نمایش آنها در لیگ قهرمانان ناامیدکننده بود و در جام حذفی نیز که فرصتی طلایی برای موفقیت داشتند، توسط راسینگ حذف شدند.
از سوی دیگر، پلگرینی چند ماه پیش قراردادش را با بتیس برای یک فصل دیگر تمدید کرد. اما این تمدید، ناامیدی عمیق باشگاه از فاجعه لیگ اروپا را از بین نمیبرد؛ جایی که آنها با وجود برتری ۲-۰ در خانه مقابل براگای پرتغال، حذف شدند. پلگرینی پس از آن مسابقه گفت: «شب بسیار سختی بود، پیدا کردن توضیحی برای آن دشوار است.» این مربی شیلیایی بدترین دوران خود را در بتیس سپری میکند و نشانههای پایان دوران حضور او رو به افزایش است.
فاکتور بوردالاس و اثر میشل
عجیب است که نام ختافه بیاید و به بوردالاس فکر نکنیم. با این حال، قرارداد او در ژوئن به پایان میرسد و هیچ نشانهای از تمدید احتمالی وجود ندارد. بوردالاس بار دیگر معجزه بقا را رقم زد، اما جدایی او نه به دلیل ضعف ورزشی، بلکه به دلیل نیاز به تجربهای جدید خواهد بود؛ مشابه آنچه در والنسیا رخ داد. بوردالاس میگوید: «اگر باشگاه فکر میکند من مشکل هستم، آنها میدانند که باید چه کار کنند.»
در اتلتیک بیلبائو نیز تردیدی برای پایان فصل وجود ندارد. ارنستو والورده، مردی که دوباره جشنهای قهرمانی را به شهر بازگرداند، اخیراً اعلام کرد که با پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد. هر کسی که جانشین او شود، کار سختی برای حفظ این سطح از موفقیت خواهد داشت.
میشل، سرمربی خیرونا، احتمالاً یکی از نامهایی است که در هفتههای آینده به کرات شنیده خواهد شد. قرارداد او در ژوئن آینده تمام میشود. باشگاه تمایل خود را برای ادامه مسیر موفقیتآمیز او اعلام کرده، اما این مربی بدون شک پیشنهادهای داخلی و خارجی زیادی دریافت خواهد کرد.
اینیگو و رولت والنسیا
وضعیت اینیگو پرز در رایو وایکانو مشابه میشل در خیرونا است. قرارداد او در ژوئن تمام میشود و فعلاً خبری از تمدید نیست. دوران حضور او در این باشگاه با رساندن تیم به نیمهنهایی کنفرانس لیگ، در آستانه تاریخی شدن است. اینیگو پرز که دستیار سابق ایرائولا بود، پیشنهادهای زیادی خواهد داشت، هرچند هدف اول او تثبیت جایگاه تیم در لیگ است.
در والنسیا، پیشبینی آینده غیرممکن است. کارلوس کوربران تا سال ۲۰۲۷ قرارداد دارد، اما ماههای اخیر کمکی به تثبیت جایگاه او نکرده است. مدیریت او توسط برخی هواداران زیر سوال رفته و هفت مسابقه آینده برای تیمی که نزدیک به منطقه سقوط است، برای آینده او حیاتی خواهد بود.
جهنم مربیان: از دمیکلیس تا سارابیا
مارتین دمیکلیس آرژانتینی تا پایان فصل با مایورکا قرارداد بسته است. دوران حضور او تا اینجا با موفقیتهایی مثل پیروزی مقابل رئال مادرید همراه بوده، اما بقای او و بسیاری دیگر، به ماندن تیم در دسته اول بستگی دارد.
در سویا، صحبت از پروژه بلندمدت تقریباً ممنوع است! حضور اخیر لوئیس گارسیا پلازا هم این روند را تغییر نداده است. او برای باقیمانده این فصل و یک فصل دیگر قرارداد دارد، اما همه چیز به بقای سویا در لالیگا و نمایش امیدوارکننده در هفت بازی آخر بستگی دارد. حتی بقا هم تضمینی برای ماندن او نیست.
کیکه سانچز فلورس با آلاوس تا سال ۲۰۲۸ قرارداد بست که ظاهراً تعهدی میانمدت است، اما این تیم همواره درگیر جنگ سقوط است. وضعیت اددر سارابیا در الچه نیز پس از یک شروع خوب و سپس افت شدید، به نتایج هفت بازی آخر گره خورده است.
تغییرات در لوانته و اوویدو
لوئیس کاسترو پرتغالی تا ژوئن ۲۰۲۷ با لوانته قرارداد امضا کرد. او زمانی آمد که تیم عملاً سقوط کرده به نظر میرسید، اما پیشرفت تیم مشهود بوده است و به نظر میرسد جایگاه او فارغ از هر نتیجهای امن باشد. شرایط برای گییرمو آلمادای اروگوئهای در اوویدو متفاوت است؛ او هفتههای پر از فراز و نشیبی را سپری کرده و تمام سرنوشت او به این هفتههای پایانی بستگی دارد.
در این میان، تنها مربیانی مثل فلیک، سیمئونه، گیرالدز، ماتارازو، لیسی و مانولو گونزالس هستند که جایگاهشان امن به نظر میرسد؛ هرچند در دنیای بیثبات فوتبال، هیچ چیز را نمیتوان با قطعیت کامل تضمین کرد.
منبع: مارکا