غوغای ستاره آلمانی پس از کسب هفتمین عنوان قهرمانی

به گزارش ایلنا، تیم مردان رئال سوسیداد که پیش از این برای تبدیل کردن ۵ عنوان قهرمانی خود به ۶ جام، حدود ۳۴ سال انتظار کشیده بود، این بار خیلی سریع‌تر به هفتمین افتخار خود دست یافت. جام قهرمانی کوپا دل‌ری که در سال ۲۰۲۱ فتح شده بود، حالا جانشین جدیدی پیدا کرده است و همان‌طور که در آن زمان آرزو می‌شد، هواداران پرشور این تیم ملقب به «چوری‌اوردین» این بار روی سکوهای ورزشگاه حضور داشتند تا این موفقیت را آن‌گونه که شایسته است جشن بگیرند. دو عنوان قهرمانی لیگ در فصل‌های ۸۱-۱۹۸۰ و ۸۲-۱۹۸۱، سوپرجام همان سال، و قهرمانی‌های جام حذفی در سال‌های ۱۹۰۹، ۱۹۸۷ و ۲۰۲۰ حالا در کنار جامی قرار می‌گیرند که با شکست دادن اتلتیکو مادرید در فینال تورنمنت حذفی فصل ۲۶-۲۰۲۵ در شهر سویل به دست آمد.

رئال سوسیداد که در سال ۱۹۰۹ و تنها دو سال پس از تأسیس با نام فعلی‌اش فاتح جام شده بود، دوران طولانی را پشت سر گذاشت تا دوباره به سطح اول بازگردد. آن‌ها پس از تثبیت جایگاه خود در دسته اول که با آخرین صعودشان در سال ۱۹۶۷ در پوئرتویانو رقم خورد، در دهه ۸۰ میلادی به یک تیم مدعی و قهرمان تبدیل شدند. در آن سال‌ها، سوسیداد دو بار قهرمان لیگ شد و تا آستانه کسب سومین جام هم پیش رفت؛ ضمن اینکه یک سوپرجام و جام حذفی ۱۹۸۷ را نیز به تالار افتخارات خود اضافه کرد. با این حال، در پایان قرن گذشته و آغاز قرن فعلی، روزهای سخت دوباره فرا رسیدند و سقوط به دسته دوم در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد که خوشبختانه در سال ۲۰۱۰ با بازگشت به لیگ برتر جبران شد.

با نگاهی به آن سال‌های پرشکوه، پیش از تمرکز بر دوران درخشان دهه حاضر، باید به فصل ۸۰-۱۹۷۹ اشاره کرد که رئال سوسیداد تا یک قدمی افتخار پیش رفت اما در نهایت از دستیابی به عنوان قهرمانی بازماند. آن‌ها بر این ناکامی غلبه کردند و اگرچه باز هم با دشواری زیاد و انتظار تا آخرین ثانیه‌ها همراه بود، اما موفق شدند در فصل بعد با گل فراموش‌نشدنی خسوس ماری زامورا در آخرین لحظات هفته پایانی در ورزشگاه ال‌مولینون، جام قهرمانی لیگ را بالای سر ببرند. نسل طلایی متشکل از آرکونادا، ساتروستگی، آلونسو، گوریس، زامورا، لوپز اوفارته و همراهانشان به اسطوره‌های بزرگی تبدیل شدند و یک سال بعد با تکرار عنوان قهرمانی، جایگاه خود را تثبیت کردند. علاوه بر این، در همان سال ۱۹۸۲، آن‌ها تنها سوپرجام موجود در کارنامه خود را نیز به دست آوردند.

کارنامه درخشان در مسابقات حذفی اخیر

ستاره‌های کلیدی آن تیم بزرگ تصمیم گرفتند در رئال سوسیداد بمانند و پیشنهادهای مالی وسوسه‌انگیز سایر باشگاه‌ها را رد کنند. وفاداری آن‌ها در سال ۱۹۸۷ پاداش داده شد؛ زمانی که آن‌ها پس از شکست دادن اتلتیکو مادرید در ضربات پنالتی، فاتح کوپا دل‌ری شدند. آن‌ها ۳۶۵ روز بعد هم تا آستانه تکرار این افتخار پیش رفتند، اما در نهایت به مقام نایب‌قهرمانی بسنده کردند.

بازنشستگی برخی از ستاره‌ها و جدایی عده‌ای دیگر به مقصد باشگاه‌های رقیب باعث شد رئال سوسیداد دیگر در رتبه‌های بالای لیگ دیده نشود و برای سالیان متمادی در جام حذفی نیز توفیقی کسب نکند؛ به جز فصل ۰۳-۲۰۰۲ که آن‌ها تا آستانه کسب سومین قهرمانی خود پیش رفتند اما در مرحله ماقبل پایانی بازی را واگذار کردند.

رئال سوسیداد پس از آن سال‌هایی را تجربه کرد که گمان می‌کرد مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده‌اند؛ چندین فصل با خطر سقوط به دسته دوم دست و پنجه نرم کرد و در نهایت در سال ۲۰۰۷ این اتفاق تلخ رخ داد. با این حال، آن‌ها به خوبی خود را بازسازی کردند و در سال ۲۰۱۰ به دسته اول بازگشتند. از آن زمان، رشد ورزشی، اقتصادی و اجتماعی این باشگاه الگویی برای دیگران بوده است؛ کسب چندین سهمیه حضور در مسابقات اروپایی از جمله دو بار شرکت در لیگ قهرمانان و تبدیل شدن به یک متخصص در کوپا دل‌ری، با کسب دو عنوان قهرمانی در هفت دوره اخیر در کنار چندین بار حضور در نیمه‌نهایی و یک‌چهارم نهایی، گواه این ادعاست.

انتهای پیام/