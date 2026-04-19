جنجال دوباره وینیسیوس جونیور در تقابل با بایرن مونیخ

به گزارش ایلنا، در دقیقه نهم مسابقه، مهاجم جنجالی رئال مادرید در یک نبرد برای تصاحب توپ روی پای کیمیش مرتکب خطا شد و پس از اینکه هافبک مونیخی‌ها توپ را از او عبور داد، به وضوح او را نقش بر زمین کرد. کیمیش با اعتراض از داور درخواست اعلام خطا داشت، اما اسلاوکو وینچیچ، قاضی میدان، دستور به ادامه بازی داد؛ دعوتی که وینیسیوس با کمال میل آن را پذیرفت تا دوباره بازیکن بایرن را هدف قرار دهد. ستاره برزیلی ابتدا ضربه آرامی به مچ پای کیمیش که روی زمین افتاده بود زد و سپس او را دوباره به سمت چمن هل داد.

ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، از کنار خط واکنش بسیار تندی نشان داد که این موضوع با توجه به رویکرد او قابل تامل است. این مربی بلژیکی پس از بازی رفت از وینیسیوس دفاع کرده بود و هشت روز پیش در مادرید، وقتی خبرنگاران درباره تحریکات این مهاجم در طول بازی از او پرسیدند، گفت: به نظرم وینی باید به همین شکلی که هست باقی بماند.

وینچیچ، داور مسابقه، بعداً ستاره رئال را برای یک تذکر جدی به کناری فراخواند اما جریمه دیگری در نظر نگرفت. نکته عجیب اینجا بود که وینیسیوس که پیش از این یک کارت زرد داشت، از دریافت اخطار دوم گریخت؛ کارتی که می‌توانست مانع حضور او در نیمه‌نهایی احتمالی شود.

تقابل وینیسیوس جونیور و کیمیش؛ نبردی با ریشه‌های قدیمی

جو متشنج و پرشور ورزشگاه آلیانز آرنا که تمام صندلی‌های آن پر شده بود، به مدارای وینچیچ و رفتارهای وینیسیوس با سوت‌های ممتد و کرکننده اعتراض کرد و این بازیکن ۲۵ ساله هر بار که توپ را لمس می‌کرد، توسط هواداران هو می‌شد.

خصومت میان کیمیش و این بازیکن برزیلی که اغلب رفتاری تحریک‌آمیز دارد، به بازی برگشت نیمه‌نهایی سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد. در آن مقطع، وینیسیوس جونیور که به اعتراض‌های پر سر و صدا، حرکات دست و نمایش‌های دراماتیک شهرت دارد، برخلاف بازی رفت سال ۲۰۲۶، موفق به گرفتن پنالتی یا خطا نشد؛ بلکه در عوض با یک حرکت غیرورزشی و به شدت تحریک‌آمیز، کیمیش را به چالش کشید. در لحظات پایانی آن مسابقه، وینیسیوس قبل از پرتاب اوت از کیمیش درخواست توپ کرد، اما اجازه داد توپ از دستانش رها شود. وقتی کیمیش برای صرفه‌جویی در وقت توپ را مستقیماً در آغوش او گذاشت، این مهاجم به سادگی اجازه داد توپ روی زمین غلت بخورد و دور شود.

رئال در آن فصل به لطف دبل دیرهنگام خوسلو در دقایق ۸۸ و ۹۱ به فینال لیگ قهرمانان رسید و با شکست دادن بوروسیا دورتموند، پانزدهمین و تا به امروز آخرین قهرمانی خود را در این تورنمنت جشن گرفت. با این حال، این بار بخت با قهرمان پرافتخار آلمان یار بود.

اخراج کاماوینگا توسط وینچیچ و تشویق تمسخرآمیز وینیسیوس

اگرچه وینچیچ در دقیقه نهم با وینیسیوس مدارا کرده بود، اما تصمیم او برای اخراج ادواردو کاماوینگا به دلیل اتلاف وقت در دقایق پایانی (دقیقه ۸۶) بسیار سختگیرانه بود. کاماوینگا که یک کارت زرد داشت، برای لحظه‌ای توپ را نگه داشت تا مانع شروع سریع بازی توسط بایرنی‌ها شود. داور که به نظر می‌رسید اخطار قبلی او را فراموش کرده، ابتدا کارت زرد و بلافاصله کارت قرمز را از جیب خارج کرد.

بازیکنان رئال مادرید به شدت خشمگین و شوکه شده بودند و مطبوعات اسپانیایی نیز بعداً به تندی از وینچیچ انتقاد کردند. وینیسیوس به شکلی تمسخرآمیز برای این تصمیم دست زد اما از جریمه گریخت. بایرن سه دقیقه بعد از برتری عددی خود نهایت استفاده را برد و ضربه تغییر جهت یافته لوئیس دیاز وارد دروازه شد تا بازی ۳-۳ مساوی شود. در نهایت، مایکل اولیسه در وقت‌های تلف شده گل پیروزی را به ثمر رساند تا برتری ۴-۳ مونیخی‌ها تثبیت شود. این نتیجه منجر به حذف کهکشانی‌ها و وینیسیوس شد و بایرن اکنون باید در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف پاری سن ژرمن برود.

انتهای پیام/