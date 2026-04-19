به گزارش ایلنا، روی ویتوریا، سرمربی الوصل، در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: «ما با تجربه و انگیزه وارد این بازی می‌شویم. شرایط امروز کاملاً با گذشته متفاوت است؛ چه از نظر ریتم مسابقات و چه شکل رقابت.»

او با اشاره به مسیر تاریخی الوصل توضیح داد: «الوصل تاریخ بزرگی دارد و لحظات مهمی را تجربه کرده، اما واقعیت امروز با چالش‌های متفاوتی همراه است. فوتبال تغییر کرده و شدت رقابت بالاتر رفته است. مهم‌ترین مسئله برای ما دفاع از پیراهن تیم و ارائه بهترین عملکرد است. آن‌ها ستاره‌هایی مانند رونالدو دارند که بازیکنان بزرگی هستند.»

ویتوریا درباره حریف گفت: «النصر تیمی قدرتمند با کیفیت فنی بالاست. تمرکز من فقط روی تحلیل جنبه‌های اصلی عملکرد آن‌هاست. مسائل مربوط به مربیان شخصی است و تأثیری روی روند بازی ندارد.»

او ادامه داد: «اولویت ما خودمان هستیم. باید نقش‌ها و وظایف را در زمین به‌خوبی درک کنیم و برای حریف مشکل ایجاد کنیم. می‌دانیم بازی سختی داریم، اما بازیکنان ما با آمادگی کامل و روحیه جنگنده وارد این چالش می‌شوند.»

ویتوریا نقش هواداران را بسیار مهم دانست و گفت: «هواداران ما مثل بازیکن دوازدهم هستند. انگیزه‌ای که به تیم می‌دهند حیاتی است. تلاش می‌کنیم عملکردی ارائه دهیم که در شأن آن‌ها باشد. این بازی یک فرصت تازه است تا بهترین نسخه خودمان را نشان دهیم.»

او افزود: «از حمایت همیشگی هواداران تشکر می‌کنم. حالا نوبت بازیکنان است که این حمایت را در زمین با نتیجه پاسخ دهند.»

سرمربی الوصل درباره جنبه‌های فنی بازی گفت: «مقابله با تیمی که در استفاده از فضاها مهارت دارد، آسان نیست. آن‌ها می‌توانند هر لحظه تعیین‌کننده باشند، به‌خصوص اگر تمرکز کم شود. به همین دلیل نظم ذهنی و تاکتیکی بالا ضروری است، چون روند بازی ممکن است خیلی سریع تغییر کند.»

در خصوص فشار مسابقه نیز اظهار داشت: «فشار بخشی از چنین بازی‌هایی است و می‌تواند مثبت یا منفی باشد، اما برای ما یک انگیزه اضافه است. با برنامه مشخص وارد بازی می‌شویم و اگر آن را درست اجرا کنیم، می‌توانیم تفاوت ایجاد کنیم.»

ویتوریا در پایان درباره النصر گفت: «این تیم در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی داشته و با حضور بازیکنانی مثل رونالدو و مانه، در هر لحظه توانایی تغییر نتیجه را دارد. برای مهار چنین ستاره‌هایی باید برنامه‌های متنوعی داشته باشیم؛ هم برای کاهش خطر آن‌ها و هم برای تحمیل سبک خودمان از طریق کنترل ریتم و استفاده از فضاها.»

او در جمع‌بندی گفت: «وقتی بازی شروع شود، شرایط کاملاً متفاوت خواهد بود و در نهایت این عملکرد بازیکنان در زمین است که تکلیف نتیجه را مشخص می‌کند.»

