ژسوس: النصر برای نیمهنهایی میجنگد
سرمربی النصر با تأکید بر دشوار بودن دیدار پیش رو گفت تیمش با وجود فشار زیاد و فشردگی مسابقات، فقط به صعود و درخشش در لیگ قهرمانان فکر میکند.
به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی النصر، در نشست خبری پیش از مسابقه گفت: «ما بهخوبی میدانیم حریفمان چه تواناییهایی دارد و کاملاً آگاهیم که بازی سادهای در انتظار ما نیست. آنها تیمی هستند که میتوانند برنده از زمین خارج شوند.»
او ادامه داد: «شناخت خوبی از رقیب داریم، اما انتظار یک مسابقه پیچیده و سخت را داریم. هدف ما روشن است: صعود به نیمهنهایی، همراه با احترام کامل به حریف.»
ژسوس درباره تقابل دو مربی پرتغالی گفت: «این بازی تا حدی بازتابی از مکتب مربیان پرتغالی است. مربیان پرتغالی در سراسر دنیا نتایج خوبی گرفتهاند. با مربیای روبهرو میشوم که در پرتغال افتخارات زیادی دارد، اما در نهایت این دو تیم هستند که نتیجه را رقم میزنند. امیدوارم تیم ما بهتر باشد.»
او درباره شرایط النصر توضیح داد: «در دو رقابت مهم یعنی لیگ و لیگ قهرمانان آسیا حضور داریم. با وجود فشردگی بازیها، هر تورنمنت را جداگانه مدیریت میکنیم. باشگاه النصر همیشه با هدف قهرمانی وارد هر رقابتی میشود و همین باعث میشود فشار همیشه روی تیم باشد.»
ژسوس افزود: «بازیکنان و کادر فنی به این فشار عادت کردهاند. فوتبال حرفهای بدون فشار معنا ندارد. این بخشی از فرهنگ باشگاههای بزرگ است.»
او درباره فرمت تکبازی این مرحله گفت: «ترجیح میدادم بازیها رفتوبرگشت باشد، چون عادلانهتر است. اما حالا یک مسابقه داریم که بیشتر به سود میزبان است. با این حال این قانون است و باید آن را پذیرفت.»
سرمربی النصر درخصوص ناکامیهای سالهای اخیر گفت: «چند سالی است به قهرمانی نرسیدهایم، اما تمرکز ما کاملاً روی لیگ قهرمانان آسیاست و فکرمان فقط به بازی فرداست.»
او در پایان اظهار داشت: «لیگ قهرمانان اروپا از نظر فنی سطح بالاتری دارد، اما در مراحل پایانی هر تورنمنتی، فاصله تیمها بسیار کم میشود. بازیهای حذفی با جزئیات تعیین میشوند و ما برای رسیدن به دورترین مرحله ممکن وارد میدان شدهایم.»