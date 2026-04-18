تعطیلی تمرینات سپاهان پس از تعویق ادامه لیگ برتر
با اعلام سازمان لیگ مبنی بر برگزاری ادامه مسابقات پس از جام جهانی، سپاهان نیز تمرینات خود را متوقف کرد و بازیکنان موظف به حفظ آمادگی بهصورت انفرادی شدند.
به گزارش ایلنا، پس از اعلام رسمی سازمان لیگ درباره موکولشدن ادامه دیدارهای فصل بیستوپنجم لیگ برتر و جام حذفی به پس از پایان جام جهانی، تمرینات تیم سپاهان نیز تعطیل شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که زردپوشان طی روزهای اخیر با وجود حمله صورتگرفته به کارخانه فولاد مبارکه، تمرینات منظمی داشتند و در انتظار مشخصشدن زمان شروع مجدد مسابقات بودند.
امروز و پس از برگزاری تمرین نوبت صبح، با انتشار بیانیه سازمان لیگ و قطعیشدن تعویق مسابقات، کادر فنی به بازیکنان اعلام کرد که تیم وارد تعطیلات میشود. سپاهان پیش از این در برخی روزها تمرینات خود را در دو نوبت دنبال میکرد.
با تعطیلی تمرینات، سپاهان نیز به جمع تیمهایی پیوست که بهدلیل تعویق مسابقات فعالیت گروهی خود را متوقف کردهاند. بنابراین بازیکنان باید برای حفظ آمادگی بدنی و ملیپوشان برای حضور در اردوهای تیم ملی، تمرینات روزانه را بهصورت انفرادی ادامه دهند.