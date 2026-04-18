شبیخون بوندسلیگایی برای شکار ستاره میلان

به گزارش ایلنا و بر اساس گزارش «اسکای»، باشگاه ولفسبورگ بار دیگر برای جذب نیکلاس فولکروگ از آث‌میلان وارد رقابت شده است. این بازیکن ۳۳ ساله تا پایان فصل به صورت قرضی در میلان حضور دارد، اما بسیار بعید است که فراتر از تابستان در این تیم بماند. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد روسونری هیچ تمایلی به فعال‌سازی بند خرید ۵ میلیون یورویی او ندارد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که بازگشت او به باشگاه اصلی‌اش، یعنی وستهم یونایتد، در اولویت قرار دارد.

با این حال، انتظار نمی‌رود که این ملی‌پوش با ۲۴ بازی ملی، در برنامه‌های بلندمدت باشگاه لندنی نیز جایی داشته باشد. طبق گزارش اسکای، در صورت سقوط وستهم به دسته پایین‌تر، دستمزد او ممکن است تا ۵۰ درصد کاهش یابد. با وضعیت فعلی، «چکش‌ها» در رده شانزدهم لیگ برتر قرار دارند و بنابراین از سقوط جان سالم به در می‌برند.

ولفسبورگ پیش از این در نقل‌وانتقالات زمستانی فولکروگ را هدف قرار داده بود

نام فولکروگ پیش از این نیز با باشگاه ولفسبورگ گره خورده بود. گفتگوها بر سر انتقال قرضی با بند خرید حتی در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی نیز مطرح شد، اما او در نهایت راهی آث‌میلان گشت.

دقیقاً مشابه وستهم، این باشگاه نیز همچنان در حال مبارزه برای فرار از سقوط در بوندسلیگا است، اما شرایط برای این تیم ایالت نیدرزاکسن بسیار بحرانی‌تر به نظر می‌رسد. در حالی که تنها پنج هفته به پایان مسابقات باقی مانده، ولفسبورگ در رده دوم از انتهای جدول قرار دارد و در حال حاضر در منطقه سقوط است؛ موضوعی که باعث می‌شود هرگونه اقدام برای جذب فولکروگ در صورت سقوط به دسته پایین‌تر، ریسکی به نظر برسد. بوندسلیگا به واسطه دوران حضور فولکروگ در وردربرمن و بوروسیا دورتموند به خوبی او را می‌شناسد و در حالی که ولفسبورگ و چندین باشگاه انگلیسی و آمریکایی (MLS) وضعیت او را رصد می‌کنند، شالکه ۰۴ که در دسته دوم حضور دارد نیز به جمع مشتریان او اضافه شده است.

درون زمین، این مهاجم در ۲۵ بازی رسمی خود برای وستهم و میلان در این فصل، تنها موفق به ثمر رساندن یک گل شده و در پی این عملکرد، جایگاه خود را در تیم ملی آلمان نیز از دست داده است. قرارداد او با وستهم یونایتد تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

