روزی که جولیان برای آن فراخوانده شد
ماموریت ویژه ستاره آرژانتینی در شب سرنوشتساز مادریدیها
«عنکبوت» که در سال ۲۰۲۴ تاکید کرده بود همواره عناوین زیادی کسب کرده و از شکست در هیچ زمینهای خوشش نمیآید، حالا در آستانه فتح نخستین جام خود با پیراهن سرخوپوشان قرار دارد.
به گزارش ایلنا، نگاهی به کلکسیون افتخارات جولیان آلوارز به خوبی همهچیز را توضیح میدهد؛ چندین عنوان قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی به همراه تیم ملی آرژانتین. «عنکبوت»، همانطور که دربارهاش صحبت میکنیم، در هر دو سطح باشگاهی و ملی به تمام افتخارات ممکن دست یافته بود. به همین دلیل بود که بسیاری از جابهجایی او از منچسترسیتیِ پیروز گواردیولا به اتلتیکو مادریدی که از سال ۲۰۲۱ رنگ جام را به خود ندیده بود، شگفتزده شدند. سال ۲۰۲۴ بود که چند نفر (با پیشگامی سیمئونه) او را متقاعد کردند که در اتلتیکو ستاره اول تیم خواهد بود و میتواند همچنان به فهرست درخشان موفقیتهای خود بیفزاید.
پس از یک فصل نخست چالشبرانگیز از نظر تیمی (تیمی که تا آستانه همهچیز جنگید اما در ماه مارس کم آورد و فرصت حضور در میدان نپتون برای جشن قهرمانی را از دست داد) اما موفقیتآمیز از نظر فردی (او با ثبت ۲۹ گل بهترین فصل دوران حرفهای خود را رقم زد)، جولیان اکنون با اولین فرصت واقعی برای اضافه کردن یک جام با پیراهن روخیبلانکو به کلکسیون خود روبروست. شاید این جام حذفی اولین گام باشد... بدون آنکه لیگ قهرمانان را فراموش کنیم؛ جایی که روخیبلانکوها پیش از این به نیمهنهایی رسیدهاند تا با آرسنال روبرو شوند.
تلاش برای وفای به عهد در فینال جام حذفی
اما در ابتدا، نوبت جام حذفی است. پس از ناامیدی ناشی از شکست مقابل رئال مادرید در سوپرجام عربستان (جامی که جولیان برای باز کردن کلکسیون افتخاراتش در اسپانیا دور آن خط قرمز کشیده بود)، این تورنمنت میتواند اولین قدم برای تحقق همان «وعدهای» باشد که او در نخستین مصاحبهاش با مارکا اندکی پس از ورود بیان کرد: «من همیشه عناوین زیادی کسب کردهام، از شکست در هیچچیز خوشم نمیآید.»
علیرغم بحرانی (در فرم بازی و گلزنی) که او چندین ماه با آن دست و پنجه نرم کرد، برترین گلزن اتلتیکو مادرید همچنان امید بزرگ خط حمله تیم سیمئونه باقی مانده است. در حالی که جولیانو و لوکمن به عنوان خنجرهایی در جناحین عمل میکنند، گریزمان پشت سر آنها شناور خواهد بود و «عنکبوت» حملات خود را در آن مربع تهاجمی که بازی هجومی اتلتیکو بر پایه آن بنا شده، پیریزی خواهد کرد.
عنکبوت آماده نبرد در شب سرنوشتساز
مرد اهل کالچین در همان مصاحبهای که احساسات بزرگترین خرید سالهای اخیر اتلتیکو مادرید در آن نمایان شد، گفت: «ما آمادهایم با هر تیمی بجنگیم.» جولیانی که توانایی رهبری کشورش در کنار مسی تا فینال جام جهانی گذشته را داشت و رویای دفاع از عنوان قهرمانی در دوره بعد را در سر میپروراند، اکنون بیش از هر چیز به فکر فتح این جام در روزی است که جولیان دقیقاً برای چنین لحظهای به خدمت گرفته شد.