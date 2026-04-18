به گزارش ایلنا، میرحسین محمودی، بازیکن جوان تیم پرسپولیس که در فیفادی مارس برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد و مقابل کاستاریکا نخستین بازی ملی‌اش را انجام داد، در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون فوتبال از شور و شوق وصف نشدنی از این اتفاق گفت.

از امیر قلعه‌نویی تشکر می‌کنم که این فرصت را به من داد و خیلی حس و حال خوبی بود. در کل حضور در اردوی ترکیه، تجربه خوبی برای من شد.

خدا را شکر می‌کنم که به تیم ملی دعوت شدم اما تازه اول راه است و امیدوارم بتوانم افتخارات زیادی را برای ایران رقم بزنم.

خیلی دوست داشتم در کنار بازیکنان بزرگی مانند جهان‌بخش، طارمی و قلی‌زاده که از تجربیات و افتخارات زیادی بهره‌مند هستند تمرین و بازی کنم.

در شرایطی به ترکیه رفتیم که کشورمان با حمله ناجوانمردانه روبرو بود. برای همین تمام تلاش ما این بود که در این ۲ بازی عملکرد خوبی داشته باشیم و در این شرایط سخت، مردم کشورمان را حتی برای دقایقی خوشحال کنیم.

سرباز وطنم و همیشه برای وطن آرزوی سربلندی و سلامتی می‌کنم. امیدوارم این اتفاقات تلخ و شرایط سخت از ایران دور و وطن پاکمان سربلند باشد. زنده باد ایران ، زنده باد وطن و زنده باد مردم.

انتهای پیام/