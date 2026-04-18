صحبت‌های جالب پدیده ملی‌پوش پرسپولیس درباره وطن

امیرحسین محمودی ستاره جدید پرسپولیس می‌گوید خدا را شکر که به تیم ملی دعوت شدم اما هنوز اول راهم.

به گزارش ایلنا، میرحسین محمودی، بازیکن جوان تیم پرسپولیس که در فیفادی مارس برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد و مقابل کاستاریکا نخستین بازی ملی‌اش را انجام داد، در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون فوتبال از شور و شوق وصف نشدنی از این اتفاق گفت.

از امیر قلعه‌نویی تشکر می‌کنم که این فرصت را به من داد و خیلی حس و حال خوبی بود. در کل حضور در اردوی ترکیه، تجربه خوبی برای من شد.

خدا را شکر می‌کنم که به تیم ملی دعوت شدم اما تازه اول راه است و امیدوارم بتوانم افتخارات زیادی را برای ایران رقم بزنم.

خیلی دوست داشتم در کنار بازیکنان بزرگی مانند جهان‌بخش، طارمی و قلی‌زاده که از تجربیات و افتخارات زیادی بهره‌مند هستند تمرین و بازی کنم.

در شرایطی به ترکیه رفتیم که کشورمان با حمله ناجوانمردانه روبرو بود. برای همین تمام تلاش ما این بود که در این ۲ بازی عملکرد خوبی داشته باشیم و در این شرایط سخت، مردم کشورمان را حتی برای دقایقی خوشحال کنیم.

سرباز وطنم و همیشه برای وطن آرزوی سربلندی و سلامتی می‌کنم. امیدوارم این اتفاقات تلخ و شرایط سخت از ایران دور و وطن پاکمان سربلند باشد. زنده باد ایران ، زنده باد وطن و زنده باد مردم.

