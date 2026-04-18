احتمال غیبت آشورماتوف در ادامه لیگ برتر در ترکیب استقلال
مدافع ازبکستانی استقلال در شرایطی در اردوی تیم ملی کشورش حضور دارد که در صورت ازسرگیری مسابقات لیگ برتر، احتمال عدم بازگشت او به ایران افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، این روزها تمرینات خود را در ازبکستان دنبال میکند تا برای حضور در رقابتهای پیشروی تیم ملی کشورش آماده شود. تیم ملی ازبکستان که برای نخستینبار موفق به صعود به جام جهانی شده، برنامهریزی گستردهای برای آمادهسازی دارد و طبق برنامه، پس از برگزاری اردو در ترکیه، راهی ایالات متحده خواهد شد.
در این شرایط، وضعیت بازگشت این بازیکن به جمع آبیپوشان با ابهام مواجه شده است. گفته میشود در صورت تصمیم سازمان لیگ برای ادامه رقابتهای لیگ برتر، آشورماتوف به دلیل حضور در برنامههای تیم ملی، امکان بازگشت به ایران را نخواهد داشت.
این در حالی است که پیشتر زمان پایان لیگ برتر ۱۵ اردیبهشت اعلام شده بود، اما در صورت تغییر در تقویم مسابقات، احتمال طولانیتر شدن فصل وجود دارد؛ موضوعی که میتواند باعث شود این مدافع ازبکستانی در ادامه رقابتها در اختیار استقلال نباشد.