پیروزی قاسمینژاد در پرونده شکایت از شمسآذر
کمیته وضعیت بازیکنان حکم داد باشگاه شمسآذر بخش عمده مطالبات امین قاسمینژاد را پرداخت کند و تنها بخشی از ادعای او رد شد.
به گزارش ایلنا، کمیته وضعیت بازیکنان آرای تازه خود را منتشر کرد که بر اساس آن، امین قاسمینژاد در شکایت خود از باشگاه شمسآذر قزوین موفق شد. طبق رأی صادره، شمسآذر موظف است 21 میلیارد و 765 میلیون ریال بابت اصل خواسته و 837 میلیون و 952 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی به این بازیکن پرداخت کند. همچنین کمیته وضعیت درخواست قاسمینژاد را در بخش دیگری از مبلغ مورد ادعا، معادل 9 میلیارد و 735 میلیون ریال، رد کرده است.
قاسمینژاد پس از جدایی از فولاد در نیمفصل لیگ بیستوچهارم به شمسآذر پیوست اما فرصت بازی چندانی به دست نیاورد. او تابستان امسال راهی هوادار تهران شد و برخلاف دوران حضور در قزوین، روزهای درخشانی را در این تیم تجربه کرد تا زمانی که لیگ یک با تعطیلی اجباری روبهرو شد.