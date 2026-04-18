شرط بارسلونا برای جذب راشفورد مشخص شد

باشگاه بارسلونا اعلام کرده تنها در صورتی برای جذب مارکوس راشفورد اقدام خواهد کرد که امکان تمدید قرارداد قرضی یا کاهش قابل توجه مبلغ انتقال فراهم شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه «اسپورت»، مدیران بارسلونا برنامه مشخصی برای وضعیت مارکوس راشفورد در نظر گرفته‌اند و قصد ندارند با شرایط فعلی برای خرید این بازیکن وارد عمل شوند.

بر اساس این گزارش، بند فسخ تعیین‌شده برای این مهاجم حدود ۳۰ میلیون یورو است؛ رقمی که از نگاه مدیران بارسلونا بالا ارزیابی می‌شود و پرداخت آن در شرایط کنونی در اولویت باشگاه قرار ندارد.

در همین راستا، بارسلونا ترجیح می‌دهد یا قرارداد قرضی راشفورد را تمدید کند یا در صورت امکان، با رقمی به‌مراتب کمتر برای انتقال دائمی او به توافق برسد. این موضوع نشان می‌دهد تصمیم نهایی درباره آینده این بازیکن، به شرایط مذاکرات و میزان انعطاف‌پذیری طرف مقابل بستگی خواهد داشت.

