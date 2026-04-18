آلگری و پوچتینو در فهرست گزینههای سرمربیگری رئال مادرید
به گزارش ایلنا، روزنامه «اکیپ» در گزارشی اعلام کرده که مدیران رئال مادرید در حال بررسی گزینههای مختلف برای نیمکت این تیم در فصل آینده هستند و در این میان، ماسیمیلیانو آلگری و مائوریسیو پوچتینو بهعنوان دو گزینه جدی مطرح شدهاند.
بر اساس این گزارش، آلگری بهدلیل تجربه موفق در فوتبال ایتالیا و حضور در رقابتهای سطح بالای اروپا، مورد توجه مدیران رئال قرار گرفته است. در سوی دیگر، پوچتینو نیز با سابقه کار در لیگهای معتبر اروپایی، یکی دیگر از گزینههای مورد بررسی محسوب میشود.
با این حال، هنوز تصمیم نهایی در خصوص انتخاب سرمربی آینده رئال مادرید اتخاذ نشده و مدیران این باشگاه در حال ارزیابی شرایط گزینههای مختلف برای رسیدن به جمعبندی نهایی هستند.