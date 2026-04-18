۵ پرونده کلیدی روی میز بارسلونا برای فصل آینده

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش روزنامه «اسپورت»، مدیران بارسلونا در مقطع فعلی تمرکز خود را بر چند پرونده مهم معطوف کرده‌اند که نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های فصل آینده این تیم خواهد داشت.

در نخستین گام، وضعیت بازیکنان قرضی از جمله مارکوس راشفورد و ژائو کانسلو باید مشخص شود و باشگاه درباره ادامه همکاری یا پایان حضور این بازیکنان تصمیم‌گیری کند.

همچنین تعیین تکلیف مارک کاسادو و آندریاس کریستنسن از دیگر موضوعات در دستور کار است؛ دو بازیکنی که وضعیت حضورشان در ترکیب فصل آینده هنوز قطعی نشده است.

در بخش قراردادها، تمدید همکاری با روبرت لواندوفسکی یکی از اولویت‌های مهم مدیریت باشگاه محسوب می‌شود تا ثبات در خط حمله حفظ شود.

از سوی دیگر، بارسلونا در بازار نقل‌وانتقالات به دنبال جذب یک مدافع سطح بالا است و نام الساندرو باستونی به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد توجه مطرح شده است.

در نهایت، تقویت خط حمله نیز در برنامه قرار دارد و مدیران باشگاه قصد دارند با جذب یک مهاجم جدید، توان تهاجمی تیم را برای فصل آینده افزایش دهند.

