علاقه بارسلونا به سولورث؛ استعلام اولیه انجام شد
در پی گزارش یک خبرنگار معتبر، باشگاه بارسلونا وضعیت بازیکنی به نام سولورث را بررسی کرده و درباره شرایط جذب او پرسوجوهای اولیه انجام داده است.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام ماتئو مورتو، خبرنگار حوزه نقلوانتقالات، باشگاه بارسلونا در روزهای اخیر نام سولورث را بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی خود مطرح کرده و در این راستا، تماسهایی برای بررسی وضعیت این بازیکن برقرار شده است.
گفته میشود این اقدام در مرحله ارزیابی اولیه قرار دارد و هنوز مذاکرات رسمی برای انتقال شکل نگرفته است. با این حال، ورود نام این بازیکن به فهرست گزینههای بارسلونا نشان میدهد کادر مدیریتی باشگاه در حال بررسی تقویت ترکیب برای فصل آینده است.
جزئیات بیشتری درباره شرایط احتمالی این انتقال یا میزان پیشرفت مذاکرات منتشر نشده و باید دید در ادامه، این علاقه به پیشنهاد رسمی منجر خواهد شد یا خیر.