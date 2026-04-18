خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیکو باز در آستانه صدرنشینی در جدول گلزنان سری‌آ

نیکو باز در آستانه صدرنشینی در جدول گلزنان سری‌آ
کد خبر : 1774734
لینک کوتاه کپی شد.

نیکو باز با رسیدن به بیستمین تأثیرگذاری مستقیم روی گل در فصل جاری لیگ ایتالیا، تنها سه گل تا قرار گرفتن در صدر جدول گلزنان فاصله دارد.

به گزارش ایلنا، نیکو باز، هافبک هجومی شاغل در سری‌آ، با ادامه روند خوب خود در فصل جاری توانست شمار مشارکت‌های گل خود را به عدد ۲۰ برساند؛ آماری که شامل گل و پاس گل می‌شود و او را در میان بازیکنان تأثیرگذار لیگ قرار داده است.

بر اساس آمار ثبت‌شده، این بازیکن حالا تنها سه گل با صدر جدول گلزنان فاصله دارد و در صورت تداوم عملکرد فعلی، می‌تواند یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان آقای گلی در پایان فصل باشد.

عملکرد قابل توجه باز در ترکیب تیمش، نقش مهمی در نتایج اخیر داشته و همین موضوع باعث شده نگاه‌ها به ادامه فصل و رقابت او با سایر مهاجمان برای کسب عنوان بهترین گلزن معطوف شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید