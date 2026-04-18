به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره برزیلی فوتبال، در اظهارنظری تازه به تمجید از لامین یامال پرداخت و عملکرد این بازیکن جوان را فراتر از حد انتظار ارزیابی کرد.

او در صحبت‌های خود با اشاره به استعدادهای درخشان دنیای فوتبال، تأکید کرد که یامال در زمره خاص‌ترین پدیده‌هایی قرار دارد که تاکنون دیده شده‌اند. نیمار همچنین با اشاره به ستاره‌هایی مانند لیونل مسی، سطح نمایش این بازیکن جوان را در سن پایین، کم‌نظیر توصیف کرد.

به گفته نیمار، آنچه یامال در ۱۸ سالگی ارائه می‌دهد، کاملاً متفاوت و خارج از چارچوب‌های معمول فوتبال است؛ موضوعی که باعث شده نگاه‌ها بیش از پیش به آینده این بازیکن معطوف شود.

