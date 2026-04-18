اختلاف بارسلونا و الهلال بر سر انتقال کانسلو
در حالی که بند خرید ژائو کانسلو حدود ۱۵ میلیون یورو تعیین شده، بارسلونا تمایلی به پرداخت این مبلغ ندارد و به دنبال انتقال رایگان یا تمدید قرضی است؛ موضوعی که میتواند مسیر مذاکره با الهلال را پیچیده کند.
به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا برای حفظ ژائو کانسلو در ترکیب خود، گزینهای کمهزینهتر را دنبال میکند و ترجیح میدهد این مدافع پرتغالی را بدون پرداخت مبلغ قابل توجه یا از طریق یک قرارداد قرضی جدید در اختیار داشته باشد.
این در حالی است که باشگاه الهلال به عنوان طرف مقابل، به دنبال کسب منافع مالی یا فنی از این انتقال است و حاضر نیست به سادگی با شرایط پیشنهادی بارسلونا موافقت کند. بر همین اساس، احتمال دارد مذاکرات میان دو باشگاه وارد مراحل پیچیدهتری شود.
در این میان، برخی منابع از علاقه الهلال به جذب چند بازیکن بارسلونا خبر دادهاند و نامهایی مانند مارک کاسادو نیز مطرح شده است. موضوعی که میتواند به عنوان بخشی از توافق احتمالی، در روند مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.