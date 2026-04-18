فلیک خواهان جدایی آنسو فاتی از بارسلونا شد

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک سرمربی بارسلونا نام آنسو فاتی را از برنامه‌های فنی خود خارج کرده و از مدیران باشگاه خواسته برای تعیین تکلیف این بازیکن هرچه سریع‌تر راه‌حلی پیدا کنند.

هانسی فلیک در تصمیمی صریح به مدیریت بارسلونا اعلام کرده که آنسو فاتی جایی در ترکیب موردنظر او برای فصل آینده ندارد و ادامه حضور این مهاجم در برنامه‌های تاکتیکی تیم تعریف نشده است.

در همین راستا، سرمربی آلمانی از دکو، مدیر ورزشی باشگاه، خواسته است تا گزینه‌های خروج این بازیکن را بررسی کرده و شرایط جدایی او را فراهم کند. این در حالی است که قرارداد فاتی تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد و دستمزد نسبتاً بالای او، روند یافتن مشتری مناسب را پیچیده کرده است.

با توجه به این شرایط، گفته می‌شود کادر فنی بارسلونا فشار خود بر مدیریت باشگاه را افزایش داده تا هرچه سریع‌تر تکلیف این بازیکن مشخص شود؛ حتی اگر این فرآیند به جدایی بدون دریافت مبلغ قابل توجه منجر شود.

