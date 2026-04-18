پیشنهاد رسمی یوونتوس برای جذب برناردو سیلوا
باشگاه یوونتوس با ارائه پیشنهادی رسمی به دنبال جذب برناردو سیلوا است و مذاکرات برای انتقال این هافبک پرتغالی وارد مرحله جدیتری شده است.
به گزارش ایلنا، رسانههای معتبر اروپایی مدعی شدند باشگاه یوونتوس در تازهترین اقدام خود پیشنهاد رسمی برای به خدمت گرفتن برناردو سیلوا ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل قراردادی سهساله با دستمزدی در حدود ۸ میلیون یورو در هر فصل عنوان شده است.
مدیران یوونتوس که به دنبال تقویت خط میانی تیم خود هستند، سیلوا را یکی از گزینههای اصلی میدانند و تلاش دارند با ارائه شرایط مناسب، رضایت این بازیکن و باشگاه فعلیاش را جلب کنند.
برناردو سیلوا که در سالهای اخیر عملکرد قابل توجهی در سطح فوتبال اروپا داشته، پیش از این نیز مورد توجه چند باشگاه بزرگ قرار گرفته بود و حالا باید دید آیا این پیشنهاد میتواند مسیر انتقال او به فوتبال ایتالیا را هموار کند یا خیر.