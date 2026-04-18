صعود کوونتری سیتی با هدایت لمپارد به لیگ برتر انگلیس

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال کاونتری سیتی با کسب نتیجه تساوی ۱-۱ در تقابل سرنوشت‌ساز برابر بلکبرن و تحت تدابیر فنی فرانک لمپارد، موفق شد پس از سپری شدن یک ربع قرن، بار دیگر به سطح اول فوتبال انگلستان بازگردد. این موفقیت بزرگ که پایانی بر انتظار ۲۵ ساله هواداران این تیم بود، برای لمپارد نیز معنای ویژه‌ای دارد و او را پس از دوران دشوار و برکناری از چلسی، دوباره در کانون توجهات قرار داده و به آینده شغلی‌اش در سطوح بالاتر امیدوار کرده است.

بازگشت باشکوه «اسکای بلوز» به لیگ برتر

جریان این دیدار حساس با درخشش و گلزنی ستاره ژاپنی بلکبرن کلید خورد که باعث شد ورزشگاه میزبان غرق در شادی شود و فشار روانی زیادی بر بازیکنان کاونتری وارد شود، اما شاگردان لمپارد با حفظ روحیه جنگندگی و تداوم حملات خود اجازه ندادند نتیجه به سود حریف باقی بماند. در نهایت تلاش‌های بی‌وقفه تیم کاونتری به ثمر نشست و آن‌ها موفق شدند با یک ضربه سر دقیق، کار را به تساوی بکشانند تا موجی از خوشحالی میان طرفداران «اسکای بلوز» به راه بیفتد.

پایان طلسم ۲۵ ساله تحت هدایت لمپارد

ثبت این نتیجه در تابلوی اعلانات باعث شد تا کاونتری برای نخستین بار از سال ۲۰۰۱ میلادی، بلیت صعود به لیگ برتر را رزرو کند و یک دستاورد تاریخی را در تقویم باشگاه به ثبت برساند. این بازگشت دراماتیک به لیگ جزیره که با مدیریت هوشمندانه فرانک لمپارد حاصل شد، نه تنها جایگاه این باشگاه را در فوتبال جزیره ارتقا داد، بلکه توانمندی‌های مربیگری این ستاره سابق فوتبال انگلیس را در یک پروژه بازسازی طولانی‌مدت به اثبات رساند.

