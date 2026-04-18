کاخ سفید: انتظار حضور تیم ملی ایران در آمریکا پیش از جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، در پی اظهارات اخیر مقامات آمریکایی و مسئولان فوتبال جهان، موضوع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. یک مقام ارشد کاخ سفید تأکید کرده که پس از موضع‌گیری رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، انتظار می‌رود ایران برای شرکت در این رقابت‌ها راهی آمریکا شود.

جیانی اینفانتینو در سخنرانی خود در یک نشست اقتصادی در آمریکا، بر اهمیت حضور ایران در جام جهانی تأکید کرد و گفت این تیم با شایستگی ورزشی جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده و باید در مسابقات شرکت کند. او همچنین ابراز امیدواری کرد شرایط تا زمان برگزاری رقابت‌ها آرام‌تر شود و بر ضرورت جدا بودن ورزش از مسائل سیاسی تأکید کرد.

در همین حال، پیش‌تر دونالد ترامپ در اظهاراتی درباره حضور تیم ملی ایران در آمریکا تردیدهایی مطرح کرده بود؛ موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت، به‌ویژه با توجه به مسئولیت کشور میزبان در تأمین امنیت تیم‌های شرکت‌کننده.

با این وجود، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی گروه ویژه مرتبط با فیفا در کاخ سفید، در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که از نظر دولت ایالات متحده، تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی دعوت شده و انتظار می‌رود در این کشور حضور پیدا کند. به گفته او، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که تیم ایران اوایل ماه ژوئن وارد آمریکا شود و در شهرهایی مانند توسان، لس‌آنجلس و سیاتل برنامه‌های خود را دنبال کند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم ملی ایران پیش از آغاز جام جهانی، یک دیدار دوستانه در آمریکا مقابل پورتوریکو در برنامه دارد. با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال لغو این مسابقه، جولیانی تأکید کرده که طبق اطلاعات موجود، این دیدار همچنان در دستور کار قرار دارد و تغییری در برنامه آن ایجاد نشده است.

