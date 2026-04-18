به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی تکواندو در پایان رقابت‌های قهرمانی در تمام رده‌های سنی، تیم‌های برتر را بر اساس سیستم امتیازی در هر دو گروه دختران و پسران به صورت مجزا معرفی می‌کند که بر اساس آن به مدال طلا ۱۲۰، مدال نقره ۵۰ و مدال برنز ۲۰ امتیاز تعلق می‌گیرد.

در پایان پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان جهان در گروه پسران، ازبکستان، ایران، روسیه، کره جنوبی و تایلند، اول تا پنجم شدند. در گروه زنان هم چین، کرواسی، کره جنوبی، ایران و چین تایپه، اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

اما در جدول توزیع مدال‌ها که فقط براساس رنگ مدال تنظیم شده، تیم ملی ایران با ۴ طلا و سه برنز در این رقابت‌ها صدرنشین شد. کره جنوبی با سه طلا، دو نقره و دو برنز دوم جدول را به خود اختصاص داد و ازبکستان با ۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز، سوم شد.

