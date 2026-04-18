خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
صدرنشینی ایران در جدول توزیع مدال‌ها

کد خبر : 1774705
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس جدول توزیع مدال‌های پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان جهان، تیم ملی تکواندو ایران با کسب ۴ نشان طلا و ۳ برنز موفق شد جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی تکواندو در پایان رقابت‌های قهرمانی در تمام رده‌های سنی، تیم‌های برتر را بر اساس سیستم امتیازی در هر دو گروه دختران و پسران به صورت مجزا معرفی می‌کند که بر اساس آن به مدال طلا ۱۲۰، مدال نقره ۵۰ و مدال برنز ۲۰ امتیاز تعلق می‌گیرد.

در پایان پانزدهمین دوره مسابقات نوجوانان جهان در گروه پسران، ازبکستان، ایران، روسیه، کره جنوبی و تایلند، اول تا پنجم شدند. در گروه زنان هم چین، کرواسی، کره جنوبی، ایران و چین تایپه، اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

اما در جدول توزیع مدال‌ها که فقط براساس رنگ مدال تنظیم شده، تیم ملی ایران با ۴ طلا و سه برنز در این رقابت‌ها صدرنشین شد. کره جنوبی با سه طلا، دو نقره و دو برنز دوم جدول را به خود اختصاص داد و ازبکستان با ۳ طلا، ۲ نقره و یک برنز، سوم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
