شوک مجدد به فوتبال
تمرینات تیمهای لیگ برتری در آستانه تعطیلی
به احتمال فراوان، تمرینات تمامی تیمهای حاضر در لیگ برتر از فردا به طور کامل متوقف خواهد شد.
به گزارش ایلنا، نزدیک به هفت روز است که با چراغ سبز سازمان لیگ، بسیاری از باشگاههای لیگ برتری برای حفظ آمادگی جهت پیگیری مسابقات، تمرینات خود را استارت زدهاند. این در حالی است که با وجود انتشار گزارشهای متناقض درباره سرنوشت نهایی لیگ، اکثر تیمها در روزهای اخیر در زمین تمرین حاضر بودهاند.
هرچند تعدادی از تیمها از همان ابتدا حاضر به بازگشت به تمرینات نشدند، اما آن دسته از مجموعههایی که کار را آغاز کرده بودند، به احتمال زیاد از فردا دوباره وارد دوره تعطیلی خواهند شد.
بر اساس قرائن موجود، قرار است فردا فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تکلیف نهایی برگزاری دیدارهای لیگ برتر پس از رقابتهای جام جهانی را روشن کنند. با در نظر گرفتن اوضاع فعلی، بعید به نظر میرسد که متولیان برگزاری، تصمیمی برای از سرگیری بازیها از ابتدای اردیبهشتماه داشته باشند و همین موضوع باعث میشود باشگاهها بار دیگر مجبور به متوقف کردن برنامههای تمرینی خود شوند.
مدیران باشگاههایی که تمرینات را از سر گرفته بودند، حالا چشمانتظار بیانیه رسمی سازمان لیگ درباره تقویم جدید بازیها هستند؛ بیانیهای که اگر فردا منتشر شود، بساط تمرینات تیمها را دستکم برای مدتی جمع خواهد کرد.