بمب خبری در کاتالونیا
استقبال گرم کورنلا از حضور لیونل مسی
شورای شهر که به دقت روند مذاکرات را زیر نظر داشته است، بر فرصتهای ورزشی و اجتماعی این اتفاق تاکید و بر تعهد کامل خود نسبت به این پروژه مشترک پافشاری کرد.
به گزارش ایلنا، شورای شهر «کورنلا د لیوبرگات» از خبر خرید باشگاه «یوئی کورنلا» توسط لیونل مسی به گرمی استقبال کرده است. این شورا در هفتههای اخیر به طور مستمر گفتگوهای صورت گرفته میان نمایندگان این بازیکن و باشگاه را دنبال کرده و در مسائل مربوط به مدیریت ورزشگاه شهرداری و پروژههای مشترک میان طرفین، مشارکت فعال داشته است.
شورای شهر بر افقهای پیش رو تاکید ویژهای دارد. مقامات محلی بر این باورند که این معامله، انتظارات و فرصتهای تازهای را هم برای باشگاه و هم برای شهر ایجاد میکند. آنها به خوبی درک میکنند که ورود مسی، پیوند کورنلا را با ورزش سطح اول جهان تقویت کرده و این منطقه را در جایگاهی بسیار وسیعتر و جهانی قرار میدهد.
نگاهی به گذشته و هویت باشگاه
در این میان، نگاهی نیز به مسیر طی شده وجود دارد. شورای شهر ضمن قدردانی از زحمات تیمهای مدیریتی مختلف که هدایت باشگاه را در سالیان گذشته بر عهده داشتهاند، بر روند رو به رشد و مستمر آن تاکید کرد. در طول این مسیر، «بنیاد باشگاه» نقشی محوری ایفا کرده و طرحهایی نظیر آکادمی ورزشی، فوتبال زنان و پروژههای شمول اجتماعی را پیش برده است؛ حوزههایی که بخش جداییناپذیر از هویت این باشگاه باقی خواهند ماند.
تعهد نهادهای رسمی به پروژه جدید مسی
شورای شهر بار دیگر بر پایبندی خود برای همکاری در کنار باشگاه تاکید کرد تا اطمینان حاصل شود که این جنبش جدید، تأثیری مستقیم بر شهر خواهد داشت. هدف این است که فاز جدید فعالیتها، فرصتهایی را در عرصههای ورزشی، اجتماعی و آموزشی ایجاد کند و در عین حال، همکاریهای دوجانبه فعلی نیز حفظ شود.
اعتماد متقابل بر پایه رشد و توسعه، بدون از دست دادن اصالت باشگاه بنا شده است. شورا امیدوار است که توسعه ورزشی و نهادی باشگاه، با احترام به ارزشهای بنیانگذاران و ارتقای استعدادهای بومی همراه باشد تا «یوئی کورنلا» به عنوان یکی از باشگاههای پیشرو در فوتبال کاتالونیا، این بار تحت یک چشمانداز جدید به فعالیت خود ادامه دهد.