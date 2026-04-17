به گزارش ایلنا، در تابستان‌های اخیر، اف‌سی بایرن سنتی را برای استخدام مهاجمان گران‌قیمت از لیگ برتر انگلیس پایه‌گذاری کرده است. در سال ۲۰۲۳، هری کین با ۹۵ میلیون یورو از تاتنهام آمد؛ در ۲۰۲۴ مایکل اولیسه با ۵۳ میلیون یورو از کریستال پالاس ملحق شد و در ۲۰۲۵، لوئیز دیاز با قراردادی ۷۰ میلیون یورویی از لیورپول به مونیخ رفت. این مثلث اکنون ترسناک‌ترین خط حمله اروپا را تشکیل داده‌اند. آیا آنتونی گوردون خرید بعدی تابستان خواهد بود؟

طبق گزارش‌های همسو، بایرن‌مونیخ فشار زیادی برای جذب این مهاجم چندپسته ۲۵ ساله از نیوکاسل وارد می‌کند. اگرچه او بازیکنی متفاوت از نیکلاس جکسون است، اما گوردون می‌تواند جای او را در لیست تیم بگیرد. جکسون که به صورت قرضی از چلسی آمده، به همان اندازه که گران بود، ناامیدکننده ظاهر شد و قراردادش دائمی نخواهد شد.

اگرچه پست تخصصی گوردون بال چپ است، اما او اخیراً در سیستم ۱-۳-۲-۴ مورد علاقه ونسان کمپانی در نیوکاسل، به عنوان مهاجم نوک به کار گرفته شده است. جیمی اسمیت، وبلاگ‌نویس و پادکستر نشریه هواداری «The Mag» نیوکاسل، در گفتگو با «SPOX» توضیح می‌دهد: «او یک مهاجم کاذب خوب است، اما بهترین پست او همان بال چپ باقی می‌ماند، جایی که می‌تواند با پای راست قوی‌اش به داخل بزند.»

او در بایرن می‌تواند به عنوان ذخیره‌ای دو منظوره برای دیاز و کین عمل کند و با سرعت ویرانگرش، به‌ویژه زمانی که به عنوان یار تعویضی وارد زمین می‌شود، خط دفاعی حریفان را باز کند. گوردون که به عنوان یکی از سریع‌ترین بازیکنان اروپا شناخته می‌شود، در این فصل لیگ قهرمانان سرعت ۳۶.۴ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرده که رتبه هشتم کل مسابقات است. برای مقایسه، سریع‌ترین بازیکنان مونیخ یعنی اولیسه، جکسون و کنراد لایمر در این فصل به سرعت ۳۳.۹ کیلومتر بر ساعت رسیده‌اند. او علاوه بر سرعت، دریبل‌زنی دقیق و پرس بی‌امانی را نیز به تیم اضافه می‌کند.

شکوفایی بزرگ آنتونی گوردون در نیوکاسل

گوردون که متولد لیورپول است، فوتبال خود را در باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش یعنی لیورپول آغاز کرد اما در ۱۱ سالگی از این تیم کنار گذاشته شد. او سپس به رقیب محلی یعنی اورتون پیوست و در ۱۶ سالگی اولین بازی حرفه‌ای خود را انجام داد. چهار سال بعد و پس از یک دوره قرضی متوسط در پرستون، او سرانجام جایگاهی ثابت در تیم اصلی پیدا کرد.

در ژانویه ۲۰۲۳ و در ۲۱ سالگی، او با غیبت در تمرینات اورتون، انتقال ۴۶ میلیون یورویی خود به نیوکاسلِ تازه ثروتمند شده را تحمیل کرد. پس از شش ماه تطبیق‌پذیری، او اولین فصل کامل خیره‌کننده‌ای را در سنت جیمز پارک پشت سر گذاشت. او با ۱۲ گل و ۱۶ پاس گل پاسخ اعتماد مدیران را داد، جایزه بهترین بازیکن سال باشگاه را برد، به تیم ملی انگلیس دعوت شد و با این تیم به مسابقات یورو در آلمان سفر کرد.

پنالتی‌ها، کارت‌های قرمز و عشق ناتمام به لیورپول

صعود شهاب‌سنگ‌گونه گوردون با ابراز علاقه‌های مکرر او به باشگاه سابق و محبوبش، لیورپول، همراه بوده است. او در مصاحبه‌ای، استیون جرارد اسطوره قرمزها را «قهرمان» و «خدای» خود توصیف کرد و فاش کرد که بستگان متعصب لیورپولی‌اش - در حالی که همیشه برای او در دربی‌های مرسی‌ساید مقابل اورتون آرزوی گلزنی داشتند - همچنان امیدوار بودند که تیم او ببازد: «من حتی یک نفر هم در خانواده‌ام ندارم که طرفدار اورتون باشد. حتی یک نفر.»

بنابراین وقتی در سال ۲۰۲۴ شایعات نقل‌وانتقالات او را به آنفیلد پیوند داد، این روایت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید. آن جابه‌جایی هرگز محقق نشد، اما به نظر می‌رسد این گمانه‌زنی‌ها تمرکز او را بر هم زده است. اسمیت در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد از آن زمان این موضوع کمی در سرش چرخیده است. از آن موقع، عملکردهای او بین نمایش‌های خیره‌کننده و بازی‌های بی‌روح و بی‌اثر در نوسان بوده است.»

گوردون دیگر هرگز با همان تداوم فصل ۲۳/۲۴ بازی نکرد، هرچند به جمع‌آوری امتیازات (گل و پاس گل) ادامه داد. او در مجموع طی ۱۵۲ بازی رسمی برای کلاغ‌ها، ۳۹ گل زد و ۲۸ پاس گل داد. او تنها در این فصل لیگ قهرمانان روی ۱۲ گل تاثیر مستقیم داشت، هرچند تیمش در مرحله یک‌هشتم نهایی توسط بارسلونا حذف شد. تقریباً یک‌سوم گل‌های او برای نیوکاسل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده است؛ او در پنالتی‌زنی به اندازه کین قابل اعتماد است و می‌تواند ذخیره مناسبی برای هم‌وطنش در بایرن باشد.

ادی هاو، سرمربی نیوکاسل، گوردون را به عنوان یک «جنگجوی واقعی» ستایش کرده است، اگرچه این اراده گاهی از حد می‌گذرد: او تاکنون سه کارت قرمز برای نیوکاسل دریافت کرده است. اسمیت می‌گوید: «تندخویی او پیش از این برای ما گران تمام شده است.» فصل گذشته او در جریان حذف از جام حذفی مقابل برایتون اخراج شد و در این فصل نیز در شکست مقابل تیمی که بیش از همه دوستش دارد، یعنی لیورپول، کارت قرمز دریافت کرد.

سد محکم نیوکاسل مقابل بایرن در بازار نقل‌وانتقالات

بایرن مونیخ همچنان مانند آرسنال به جذب گوردون علاقه‌مند است، اما انتظار می‌رود این انتقال دشوار باشد. اسکای گزارش می‌دهد که بایرن در حال حاضر «مذاکرات بسیار مشخصی» با ایجنت‌های بازیکن دارد و گفته می‌شود گوردون برای این انتقال چراغ سبز نشان داده است. با این حال، او تا سال ۲۰۳۰ با نیوکاسل قرارداد دارد و هیچ بند فسخی در آن دیده نمی‌شود.

گفته می‌شود بایرن به دنبال مبلغی حدود ۶۰ میلیون یورو است، اما اسمیت معتقد است: «من انتظار مبلغی کمتر از ۹۰ میلیون یورو را برای بازیکنی ندارم که در ۲۱ سالگی و زمانی که نسبتاً بی‌تجربه بود، با ۴۶ میلیون یورو جذبش کردیم.» نیوکاسل نمی‌خواهد مهره کلیدی خود را از دست بدهد، اما ممکن است برای رعایت قوانین بازی جوانمردانه مالی لیگ برتر، به‌ویژه در صورت عدم کسب سهمیه اروپایی، مجبور به فروش شود. با شش بازی باقی‌مانده، کلاغ‌ها در رده چهاردهم هستند و ۵ امتیاز با رتبه‌های اروپایی فاصله دارند.

بایرن پیش از این دو بار توسط نیوکاسل ناکام مانده است. در ژانویه ۲۰۲۴ آن‌ها با کیران تریپیه به توافق شخصی رسیدند اما در برابر قیمت پیشنهادی نیوکاسل عقب‌نشینی کردند و به جای او ساشا بویی را با ۳۰ میلیون یورو از گالاتاسرای خریدند. تابستان گذشته نیز باشگاه ماه‌ها به دنبال نیک ولتماده بود، اما شاهد انتقال ۷۵ میلیون یورویی او از اشتوتگارت به نیوکاسل بود. کارل-هاینتس رومنیگه، عضو هیئت‌مدیره بایرن، در آن زمان گفت: «من فقط می‌توانم به اهالی اشتوتگارت بابت پیدا کردن - و این را داخل گیومه می‌گویم - یک "idiot" (احمق) که این همه پول پرداخت کرد، تبریک بگویم.» شاید اکنون آن «احمق» با تعیین قیمت نجومی برای گوردون، در حال انتقام گرفتن بابت آن اظهارنظر باشد.

