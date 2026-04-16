آخرین فرصت عمری برای رسیدن به جام جهانی

به گزارش ایلنا، محمد عمری فصل را با بدشانسی آغاز کرد و به‌دلیل مصدومیت، هفت بازی ابتدایی پرسپولیس را از دست داد، اما پس از بازگشت، با نمایش‌های امیدوارکننده بار دیگر نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرد و به اردو دعوت شد.

با این حال، این روند مثبت خیلی زود متوقف شد؛ مصدومیت مجدد از ناحیه زانو باعث شد او زیر تیغ جراحی برود و حدود دو ماه از میادین دور بماند؛ اتفاقی که عملاً او را از چرخه رقابت برای حضور در تیم ملی دور کرد.

با وجود اینکه عمری در جمع بازیکنانی بود که برای دریافت ویزای سفر به آمریکا به سفارت مراجعه کردند، نامش در فهرست اخیر تیم ملی جایی نداشت تا شانس او برای حضور در اردو کاهش پیدا کند.

در این میان، توقف مسابقات باشگاهی هم شرایط را برای این وینگر جوان سخت‌تر کرده و فرصت چندانی برای اثبات دوباره توانایی‌هایش باقی نگذاشته است. حالا تنها امید عمری می‌تواند برگزاری یک مینی‌کمپ از سوی کادر فنی تیم ملی باشد؛ فرصتی که شاید آخرین شانس او برای زنده نگه داشتن رؤیای حضور در جام جهانی باشد.

