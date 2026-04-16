دقیقی: سهمیه آسیایی با جدول فعلی عادلانه نیست

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان با اشاره به حوادث اخیر گفت: «به خانواده‌های داغدار تسلیت می‌گویم و برای مجروحان آرزوی سلامتی دارم. در این روزهای سخت، قدردان صبوری مردم هستم و از تمام افرادی که برای حفظ امنیت کشور تلاش کردند، تشکر می‌کنم.»

او درباره شرایط فعلی کشور و ادامه لیگ برتر اظهار داشت: «در این وضعیت، مهم‌ترین موضوع حال مردم است. با توجه به علاقه هواداران به شروع دوباره فوتبال، ما هم مخالفتی با ادامه مسابقات نداریم، اما تأکید می‌کنم که رقابت‌ها باید عادلانه برگزار شود و حقی از تیمی ضایع نشود.»

دقیقی در خصوص تعیین نمایندگان ایران در آسیا گفت: «اینکه بر اساس جدول فعلی، سهمیه‌ها مشخص شود و بعد از جام جهانی لیگ ادامه پیدا کند، عادلانه نیست. چنین تصمیمی باعث کاهش انگیزه تیم‌های بالای جدول می‌شود و روی تیم‌های پایین جدول هم تأثیر منفی می‌گذارد.»

او ادامه داد: «وقتی قهرمان و تیم‌های آسیایی قبل از پایان فصل مشخص شوند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت رقابت‌ها با همان کیفیت ادامه پیدا کند. این موضوع توازن مسابقات را به‌هم می‌زند و روی نتایج تأثیرگذار خواهد بود.»

سرمربی پیکان با اشاره به وضعیت تیمش گفت: «ما تمرینات را شروع کرده‌ایم و برای ادامه لیگ آماده هستیم، اما با مدل‌هایی که خارج از چارچوب عدالت هستند، موافق نیستیم. اگر قرار باشد لیگ بعد از جام جهانی ادامه پیدا کند، بهتر است همین حالا پرونده فصل بسته شود.»

او در پایان گفت: «امیدوارم مسئولان تصمیمی بگیرند که هم عدالت رعایت شود و هم حق هیچ تیمی از بین نرود.»

