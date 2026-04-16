جریمه سنگین در انتظار مارسی
بدهی نجومی به آرسنال بابت بازی ندادن به پدیده انگلیسی
آرسنال به دلیل استفاده نکردن مارسی از اتان نوانری، طبق بندی خاص در قرارداد، غرامت دریافت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از نشریه اکیپ، توافقنامه بین دو باشگاه آرسنال و مارسی رابطهای معکوس با میزان مشارکت بازیکن دارد؛ به این معنا که هرچه نوانری بیشتر بازی کند، مارسی هزینه کمتری برای این انتقال قرضی میپردازد. اما با توجه به اینکه این پدیده ۱۸ ساله نتوانسته تاثیرگذار ظاهر شود، غولهای فرانسوی حالا با صورتحسابی بسیار سنگینتر از آنچه تصور میکردند، مواجه شدهاند.
این قرارداد با هدف تضمین دقایق بازی برای فارغالتحصیل آکادمی «هیل اند» در لالیگا ۱ طراحی شده بود، اما این نقشه به شکلی فاجعهبار با شکست مواجه شد. نوانری در دو ماه اخیر حتی در یک بازی هم برای مارسی در ترکیب اصلی قرار نگرفته است؛ چرا که کادر فنی باشگاه به این نتیجه رسیدهاند که او در تمرینات و بازیها دچار نوعی «بیخیالی مداوم» شده است. این فقدان جدیت باعث شده او در لیستی که قرار بود ستاره خط حملهاش باشد، به ردههای پایینتر سقوط کند.
فاکتور دزربی و بیاعتنایی «حبیب بییه»
حضور نوانری در مارسی با انگیزه کار زیر نظر روبرتو دزربی شکل گرفت، اما این تاکتیکدان ایتالیایی مدتی پس از بسته شدن پنجره نقلوانتقالات ژانویه، در میان هرجومرج باشگاه را ترک کرد. اگرچه نوانری شروعی رویایی داشت و در اولین بازی خود گلزنی کرد، اما با روی کار آمدن سرمربی جدید، حبیب بییه، جایگاه او به شدت متزلزل شد. بییه صراحتاً نشان داده که صبر کمی در برابر آنچه «کمبود شدت و فشار» در بازی این بازیکن جوان مینامد، دارد.
عمق بحران نوانری در بازی اخیر مقابل موناکو نمایان شد. در حالی که میسون گرینوود، ستاره اصلی تیم غایب بود، بییه ترجیح داد از حامد جونیور ترائوره استفاده کند و ستاره قرضی آرسنال را روی نیمکت نگه دارد. این یک سیگنال واضح بود که سرمربی در بازیهای حساس به نوانری اعتماد ندارد و همین موضوع، بدهی مارسی به آرسنال را لحظه به لحظه سنگینتر میکند.
موضع بیرحمانه آرتتا در قبال جوانان
در شمال لندن، میکل آرتتا از هماکنون سیگنال داده است که آکادمی باشگاه، نوانری را پس از بازگشت محافظت نخواهد کرد. سرمربی توپچیها درباره لزوم تداوم در برتری تیمی میگوید: «آنچه باید معرف این باشگاه باشد، جستوجو برای تعالی و بهترینهاست؛ صرفنظر از اینکه شما از آکادمی میآیید یا خارج از کشور. آنها باید خودشان را ثابت کنند. نه برای یک هفته یا یک ماه، بلکه برای سالها. شما باید عملکرد خود را حفظ کنید و اگر میخواهیم پیروز شویم و در جایی که میخواهیم باشیم، این عملکرد باید در بالاترین سطح ممکن باشد.» این موضع سرسختانه نشان میدهد که دوران سخت نوانری در فرانسه میتواند پیامدهای طولانیمدتی برای آینده او در امارات داشته باشد.
سود خالص و خروج تابستانی
جنبه مالی آینده نوانری نیز در حالی که آرسنال به دنبال تراز کردن حسابهای خود است، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که او یک استعداد پرورشیافته در باشگاه (Home-grown) محسوب میشود، هرگونه فروش احتمالی او طبق قوانین مالی لیگ برتر، «سود خالص» به شمار میرود. گزارشها حاکی از آن است که باشگاه ممکن است در تابستان امسال به پیشنهادهای ارائه شده برای نوانری و مایلز لوئیس-اسکلی گوش دهد؛ دو بازیکنی که ارزش ترکیبی آنها حدود ۱۰۰ میلیون پوند تخمین زده میشود.
با توجه به اینکه بوروسیا دورتموند شرایط را زیر نظر دارد، شاید دوران حضور نوانری در آرسنال به پایان رسیده باشد. ناکامی او در مارسی نه تنها هزینه بیشتری برای باشگاه فرانسوی تراشیده، بلکه احتمالاً مدیران آرسنال را هم متقاعد کرده که فروش این نوجوان منطقیترین راه برای تامین بودجه فاز بعدی خریدهای آرتتا است. بازگشت او به لندن در پایان فصل قطعی به نظر میرسد، هرچند احتمالاً اقامت او در آنجا بسیار کوتاه خواهد بود.