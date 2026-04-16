وداع احساسی معمار پرتغالی با اتحاد
برناردو سیلوا: سیتی فراتر از تصوراتم به من شکوه بخشید
ستاره پرتغالی که همواره در رادار بارسلونا قرار داشته، با اتمام قراردادش در انتهای فصل، به عنوان بازیکن آزاد از جمع سیتیزنها جدا میشود.
به گزارش ایلنا، «من عصبانی هستم، به او گفته بودم هر وقت تصمیمش را گرفت به من خبر بدهد»؛ این جملهای بود که پپ گواردیولا چند روز پیش به شوخی در واکنش به احتمال جدایی برناردو سیلوا بر زبان آورد. اما حالا آن شوخی به واقعیتی تلخ برای هواداران اتحاد تبدیل شده است. هافبک خلاق سیتیزنها که قراردادش رو به اتمام بود، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی رسماً اعلام کرد که در انتهای این فصل از منچستر جدا خواهد شد.
متن کامل پیام برناردو سیلوا در اینستاگرام به شرح زیر است:
«سیتیزنها؛ زمانی که ۹ سال پیش به اینجا آمدم، به دنبال رویای یک پسر بچه بودم که میخواست در زندگی موفق شود و به دستاوردهای بزرگی برسد. این شهر و این باشگاه فراتر از آنچه تصور میکردم به من بخشیدند. آنچه در کنار هم بردیم و به دست آوردیم، میراثی است که همیشه برایم عزیز خواهد بود. کسب ۱۰۰ امتیاز در یک فصل، چهارگانه داخلی، سهگانه تاریخی، چهار قهرمانی متوالی در لیگ و بسیاری افتخارات دیگر... اصلاً بد نبود!