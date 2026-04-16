کومان:
اگر من جای سرمربی بودم، بیشتر از داور از دست کاماوینگا عصبانی میشدم
سرمربی هلندی با انتقاد از عملکرد بازیکنان در بازیهای حساس، روی اشتباهات فردی تاثیرگذار در نتایج داوری لیگ قهرمانان اروپا تمرکز کرد.
به گزارش ایلنا، رونالد کومان، سرمربی فعلی تیم ملی هلند، روز پنجشنبه در ششمین دوره «کومان کاپ» (تورنمنت خیریه گلف در کلوپ بارسلونا که عواید آن به بنیاد کرایف اختصاص مییابد) شرکت کرد. ستاره و سرمربی سابق بارسلونا در این مراسم درباره وضعیت فعلی آبیاناریها و حذف آنها از لیگ قهرمانان تحت هدایت هانسی فلیک صحبت کرد.
جنجالهای داوری و یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
کومان درباره سطح مسابقات گفت: «بازیهای بسیار خوب و در سطح بالایی را شاهد بودیم. نمیدانم آیا نتایج نهایی کاملاً عادلانه بود یا نه. با اینکه بارسا دو بازی را ده نفره انجام داد، اما بحث درباره داور زیاد است. من کارت زرد دوم کاماوینگا را هم دیدم. شما نباید اجازه دهید داور دچار تردید شود. وقتی او کارت داشت، آن خطا آنقدرها جدی نبود و نیازی نبود توپ را نگه دارد؛ شاید داور در آن لحظه تحت تاثیر جو قرار گرفت.»
او با تمجید از ثبات اتلتیکو مادرید افزود: «مانند بازیهای بارسا، بازی با یک بازیکن کمتر در زمین اتلتیکو سخت است، هرچند بارسا تیم برتر بود. در رقابتی با ۳۸ مسابقه، بارسا بهترین بود. همچنین باید به اتلتیکو و مربیشان تبریک بگوییم؛ او مدت زیادی است که در تیم حضور دارد، تغییراتی ایجاد کرده و حذف کردن بارسا در جام حذفی و لیگ قهرمانان یک دستاورد بزرگ است. در مورد تیمهای دیگر، پیاسجی و بایرن بسیار قدرتمند هستند و فینال احتمالی بین آنها جذابترین حالت ممکن است. از نظر من، مدعی اصلی قهرمانی یکی از این دو تیم خواهد بود.»
پرونده اخراج کاماوینگا
کومان در واکنش به اخراج هافبک رئال مادرید گفت: «اگر من جای سرمربی بودم، بیشتر از دست بازیکن عصبانی میشدم تا داور. درست است که داور باید جریان بازی را درک کند، اما بازیکن باید خطا را مرتکب میشد و توپ را رها میکرد تا به موقعیت خود بازگردد. با نگه داشتن توپ، شما تصمیم را به دست داور میسپارید و هرگز نباید چنین اجازهای به او بدهید.»
فشار موفقیت در بارسلونا
سرمربی سابق بارسا درباره انتظارات بالا از این باشگاه عنوان کرد: «سالهای زیادی گذشته است. برای باشگاهی مثل بارسا با این اسکواد و خاطره سالهای حضور مسی، وضعیت فعلی عجیب است. امروزه قهرمانی در لیگ پیچیده شده و فتح لیگ قهرمانان از آن هم سختتر است. در مسابقات حذفی ریسک نبردن جامهای بزرگ همیشه بالاست.»
تحلیل سبک بازی هانسی فلیک
کومان در مورد متد مربی آلمانی معتقد است: «با این سبک میتوان قهرمان شد. تنها نکته این است که در لحظات کلیدی، بازی با خط دفاعی بسیار بالا ریسک زیادی دارد؛ مگر اینکه فشار روی حریف بسیار موثر باشد. حریفان معمولاً سه یا چهار موقعیت جدی ایجاد میکنند. این سیستم بسیار زیبایی است و تماشای بازی آنها لذتبخش است، اما اگر روی بازیکن صاحب توپ فشار نیاورید، سیستم دفاعیتان به شدت آسیبپذیر میشود.»
بزرگنمایی در ناداوری علیه بارسلونا؟
کومان درباره اعتراضات بارسا به داوری گفت: «فکر میکنم مقصر دانستن صرف داور در این دو مسابقه کمی اغراقآمیز است. در هر دو صحنه اخراج، چون بازیکنان نفر آخر بودند، دادن کارت قرمز محتمل بود. موضوع پنالتی اعلام نشده بحث دیگری است، اما به طور کلی فکر میکنم در اعتراضات زیادهروی شده است. درک میکنم وقتی مربی یا رئیس باشگاه هستید چنین احساسی داشته باشید؛ من هم زمان حضورم در بارسا میپرسیدم چرا برای ما پنالتی نمیگیرند، اما وقتی از بیرون نگاه میکنید، این اعتراضها غلو شده به نظر میرسد.»
لامین یامال و نسل جدید
او درباره پدیده بارسا گفت: «یامال بازیکن بزرگی است و سالها مهره مهمی خواهد بود. او با کیفیتش نتایج را رقم میزند. طبیعی است که مسئولیت قبول کند چون حس میکند بازیکن مهمی است. او در دو سال آینده میتواند به یک رهبر واقعی در داخل و خارج از زمین تبدیل شود.»
وسواس لیگ قهرمانان و انتقاد از فرانکی دییونگ
کومان با دفاع از هافبک هلندی تیمش گفت: «انتقادها منصفانه نیست. اگر فرانکی بازی کند، همیشه به تیم جان میدهد. او دفعه قبل ده دقیقه به زمین آمد و انتظار داشتند بازی را عوض کند که بسیار دشوار است. او یک بازیکن کلیدی است و شانس ما برای موفقیت به او بستگی دارد. او بیشترین بازی را به عنوان یک هلندی برای بارسا انجام داده و من به او تبریک گفتم. اگر آماده باشد، حیاتیترین مهره بارساست و نمیفهمم چرا اینقدر از او انتقاد میشود.»