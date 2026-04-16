به گزارش ایلنا، رئال مادرید پس از باخت ۴-۳ در آلمان و شکست ۲-۱ در بازی رفت در سانتیاگو برنابئو، به دست بایرن‌مونیخ از گردونه رقابت‌ها حذف شد. مادریدی‌ها در حالی با لیگ قهرمانان خداحافظی کردند که در این مسابقه نمایشی به مراتب بهتر از آنچه در طول فصل ارائه داده بودند، داشتند. لوس‌بلانکوس چندین بار به لطف نبوغ آردا گولر که دو بار گلزنی کرد و تک‌گل کیلیان امباپه، بازی را به تساوی کشاند؛ اما در لحظات سرنوشت‌ساز، اخراج ادواردو کاماوینگا کمر تیم را شکست و شانس بازگشت را از آن‌ها گرفت.

این حذف که آینده آلوارو آربلوا را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، مُهری بر تایید فصلی بود که فرسنگ‌ها با انتظارات فاصله داشت. خروج رئال مادرید از تمامی رقابت‌ها در ماه آوریل، آینه تمام‌نمای یک فصل بی‌ثبات است؛ فصلی که در آن تیم هرگز نتوانست هویتی مشخص پیدا کند یا سطح رقابتی خود را حفظ نماید. با وجود داشتن ترکیبی مملو از استعداد، تیم در لحظات کلیدی فاقد انسجام بود و نه تغییرات تاکتیکی نیمکت و نه جابه‌جایی سیستم‌ها، هیچ‌کدام نتوانستند حفره‌های تیمی را پر کنند.

با این همه، این خداحافظی طعم گس و شیرینی داشت. رئال مادرید در آلیانز آرنا بخشی از غرور از دست رفته خود را بازیافت و نسخه‌ آشناتری از خود را در اروپا به نمایش گذاشت. اما فوتبال اشتباهات و عدم تداوم را به سختی جریمه می‌کند و تیم در این زمینه بار دیگر لغزید؛ حذفی دردناک که با روند کلی فصلی که هرگز اوج نگرفت، کاملاً همخوانی داشت.

آربلوا در پایان بازی اعتراف کرد که «نگران» آینده‌اش نیست، هرچند زمزمه‌هایی مبنی بر حضور چهره‌هایی چون دشان، زیدان و سولاری به گوش می‌رسد. آلوارو که خود را «مرد باشگاه» تعریف کرده، هنوز تصمیمی رسمی درباره آینده‌اش ابلاغ نشده است.

ستارگان زیر ذره‌بین؛ از افت وینیسیوس تا تردید درباره امباپه

عملکرد انفرادی بازیکنان نیز به شدت تحت نقد قرار دارد. فصل جاری رئال مادرید بازیکنانی را به صف اول انتقادات کشانده که نتوانسته‌اند در حد انتظارات ظاهر شوند. وینیسیوس جونیور بین لحظات درخشان و بی‌ثباتی‌های نامناسب برای جایگاهش در نوسان بوده و کیلیان امباپه، که انتظار می‌رفت رهبر بی‌چون و چرای تیم باشد، با وجود آمار گلزنی قابل توجه، در مسابقات حساس باعث بروز نگرانی‌هایی شده است.

در خط دفاعی، تردیدها پیرامون بازیکنانی چون فرلاند مندی، «کارراس» تازه وارد و دنی کارواخال بالا گرفته است؛ بازیکنانی که به دلیل اشتباهات مقطعی و عدم تمرکز مجازات شدند. در میانه میدان نیز، اخراج ادواردو کاماوینگا در مونیخ، نمادی از فقدان بلوغ در لحظات سرنوشت‌ساز بود. این‌ها مجموعه‌ای از بازیکنان سطح اول هستند که با این حال، هنوز به یک ماشین تیمی قابل اعتماد تبدیل نشده‌اند.

به همین دلیل است که اکنون شنیدن شایعات درباره خریدهای جدید در پست‌های کلیدی کاملاً طبیعی است؛ به ویژه در خط میانی، جایی که جای خالی مثلث افسانه‌ای مودریچ، کروس و کاسمیرو به شدت حس می‌شود. همین وضعیت در خط دفاع، حمله و نیاز به یک مهاجم راست‌پا نیز صدق می‌کند. بحث درباره نوسازی رئال مادرید از همین حالا آغاز شده است.

