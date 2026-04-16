لیورپول در آستانه هایجک ستاره بورنموث از چنگ چلسی و یونایتد

به گزارش ایلنا، لیورپول در حال حاضر محتمل‌ترین مقصد برای مارکوس سنسی محسوب می‌شود؛ چرا که آن‌ها به دنبال بازسازی واحد دفاعی خود هستند که در این فصل تا مرز فروپاشی پیش رفته است. با نزدیک شدن ویرجیل فن‌دایک به ۳۵ سالگی و تداوم افت فرم ابراهیما کوناته، لک‌لک‌ها به شدت تشنه تقویت خط پشتی خود هستند.

مصدومیت‌های پیاپی جووانی لئونی نیز باعث شده تا او نتواند پوشش لازم را ایجاد کند و همین موضوع، مسیر را برای حضور این مدافع ۲۸ ساله در ترکیب اصلی آنفیلد هموار کرده است. نمایندگان سنسی از زمان اعلام رسمی جدایی او از بورنموث، به طور فعال در حال بررسی گزینه‌ها هستند و اگرچه لیورپول در صندلی راننده نشسته، اما همچنان رقبای داخلی وضعیت را زیر نظر دارند.

تردید در اردوگاه شیاطین سرخ و آبی‌های لندن

در حالی که پیش از این نام منچستریونایتد و چلسی به عنوان مشتریان پر و پا قرص بازیکن سابق فاینورد مطرح بود، اکنون گزارش‌ها حاکی از فروکش کردن تمایل این دو غول لیگ برتری است. منابع باشگاه یونایتد تایید کرده‌اند که سنسی با معیارهای سنی و تاکتیکی مورد نظر تیم استعدادیابی اولدترافورد همخوانی ندارد و شیاطین سرخ تمرکز خود را روی گزینه‌های جوان‌تری نظیر موریلو از ناتینگهام فارست معطوف کرده‌اند.

چلسی نیز به دلایلی متفاوت به نتیجه‌ای مشابه رسیده است. آبی‌های لندن در حال بازنگری در لیست شلوغ خود هستند و به دنبال جذب مدافعانی با فیزیک بدنی بسیار قدرتمندتر می‌گردند؛ موضوعی که باعث شده آن‌ها جست‌وجوی خود را در بازارهای دیگری دنبال کنند.

نه قاطع غول‌های اروپا به ستاره آرژانتینی

در قاره سبز نیز تمایل تیم‌ها رو به کاهش است؛ به طوری که دو تیم ایتالیایی یوونتوس و رم از ارائه پیشنهاد برای این مدافع میانی منصرف شده‌اند. گفته می‌شود یوونتوس پس از بررسی‌های دقیق، به نمایندگان سنسی اعلام کرده که نمی‌تواند جایگاه ثابتی را برای او در تورین تضمین کند. رم نیز مسیر مشابهی را طی کرد تا درهای خروجی به سمت لیگ برتر، پیش از باز شدن پنجره نقل و انتقالات، کاملاً باز بماند.

با این حال، به نظر می‌رسد خود سنسی رویای دیگری در سر دارد؛ گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگر بارسلونا علاقه خود را رسمی کند، نوکمپ مقصد رویایی او خواهد بود. جذابیت لالیگا و اعتبار بارسا فاکتورهای مهمی هستند، اما قدرت مالی لیگ برتر باعث شده ماندن در انگلیس محتمل‌ترین سناریو باشد. در این میان، استون‌ویلا و اورتون نیز از دور وضعیت او را رصد می‌کنند.

بورنموث در آستانه یک خروج دوگانه

خبر جدایی سنسی در میانه یک دگرگونی بزرگ در ورزشگاه ویتالیتی منتشر شده است. آندونی ایرائولا، سرمربی موفق گیلاس‌ها، پیش از این تایید کرده که در پایان فصل باشگاه را ترک خواهد کرد؛ تصمیمی که چندین باشگاه لیگ برتری را به حالت آماده‌باش درآورده است. جدایی این مربی اسپانیایی که پایان‌بخش یک دوران موفق در بورنموث است، ظاهراً روند تصمیم‌گیری بازیکنان کلیدی درباره آینده‌شان را سرعت بخشیده است.

با قرار گرفتن سنسی در فهرست خروجی‌های احتمالی، انتظار می‌رود مقصد نهایی او پیش از سوت پایان فصل مشخص شود. در حال حاضر، تمامی مسیرها به آنفیلد ختم می‌شود و به نظر می‌رسد لیورپول در آستانه نهایی کردن یک معامله هوشمندانه است.

انتهای پیام/