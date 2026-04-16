بایرن رئال را بلعید؛ بازگشت باشکوه با مثلث طلایی

به گزارش ایلنا، هواداران میزبان پس از آنکه مانوئل نویر در همان دقیقه اول بازی، گل تقدیمی را به آردا گولر هدیه داد، بدترین سناریو را پیش‌بینی می‌کردند. اگرچه بایرن خیلی زود توسط الکساندر پاولوویچ به گل تساوی رسید، اما هافبک تُرک‌تبار مادریدی‌ها با یک ضربه آزاد تماشایی، بار دیگر برتری را به میهمان بازگرداند.

بایرن باز هم بازی را مساوی کرد، این بار توسط شماره ۹ همیشگی‌اش، هری کین؛ اما آن‌ها بلافاصله در یک ضدحمله غافلگیر شدند. کیلیان امباپه با دریافت پاس وینیسیوس جونیور، نویر را تسلیم کرد تا حساب کار ۳-۲ به سود رئال و ۴-۴ در مجموع شود. نیمه دوم به اندازه نیمه اول پر هرج‌ومرج نبود، اما پایان آن یک درام خالص بود.

ادواردو کاماوینگا با دو کارت زرد ناشیانه اخراج شد و بایرن از برتری عددی خود نهایت استفاده را برد. لوئیز دیاز گل سوم و حیاتی بایرن را به ثمر رساند و در نهایت مایکل اولیسه با یک شلیک کات‌دار به گوشه بالای دروازه لونین، مهر تایید بر این پیروزی تاریخی زد.

خط دروازه و دفاع

مانوئل نویر (۳ از ۱۰): پس از درخشش در مادرید، یکی از مشهورترین دروازه‌بانان «سویپر-کیپر» تاریخ، با یک پاس اشتباه وحشتناک، گلی را به رئال هدیه داد. همچنین جاگیری او روی ضربه آزاد گولر به شدت مشکوک بود. او دست‌کم در نیمه دوم با یک مهار واکنشی خوب، مانع گلزنی امباپه شد.

یوسیپ استانیشیچ (۴ از ۱۰): در پایان یک نیمه ضعیف تعویض شد؛ عملکرد او را می‌توان در صحنه گل سوم مادرید خلاصه کرد، جایی که او به جای دنبال کردن بازی، روی زمین ماند تا به دنبال یک خطای خیالی بگردد.

دایوت اوپامکانو (۶ از ۱۰): چند تکل دقیق و به موقع روی پای وینیسیوس زد و با یک پیشروی عالی، پاس گل دوم کین را مهیا کرد. با این حال، این مدافعِ مستعدِ اشتباه، بارها از موقعیت خود خارج شد و همچنان بازیکنی است که درک رفتارهایش دشوار است.

جاناتان تاه (۵ از ۱۰): یک بلاک بزرگ مقابل امباپه داشت اما در مرکز خط دفاعی اصلاً متقاعدکننده ظاهر نشد و مانند اوپامکانو، در برخی لحظات از فقدان تمرکز رنج می‌برد.

کنراد لایمر (۶ از ۱۰): با یک پوشش عالی مانع گلزنی امباپه در موقعیت تک‌به‌تک شد، اما خطایی که منجر به گل ضربه آزاد گولر شد را او مرتکب گشت. او پس از ورود آلفونسو دیویس به پست دفاع راست رفت و عملکرد خوبی داشت.

خط میانی

جوشوا کیمیش (۸ از ۱۰): با یک کرنر دقیق برای پاولوویچ، تیمش را به بازی برگرداند و بعداً هم لونین را مجبور به واکنشی سخت کرد. او خلاق‌ترین بازیکن بایرن در این شب بود که در نبردها هم کم نگذاشت. یک بازیکن باکلاسِ به تمام معنا.

الکساندر پاولوویچ (۶ از ۱۰): برای زدن گل تساوی بایرن به خوبی روی سر مدافعان بلند شد، اما در جریان بازی عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست پا به پای شریکش در میانه میدان، بر بازی مسلط شود.

خط حمله

مایکل اولیسه (۸ از ۱۰): در نیمه اولِ آرام خود، تنها بارقه‌هایی از توانایی‌هایش را نشان داد، اما بعد از استراحت با ضربات کات‌دار کلاسیکش بارها خطرساز شد و در نهایت در وقت‌های تلف شده، تیر خلاص را شلیک کرد. یک استعداد فوق‌العاده.

سرژ گنابری (۴ از ۱۰): گفته می‌شد برای فیکس بازی کردن آماده است، اما در ۴۵ دقیقه اول اصلاً اینطور به نظر نمی‌رسید. غافلگیری بزرگ اینجا بود که او ۶۰ دقیقه در زمین ماند در حالی که هیچ آورده‌ای نداشت.

لوئیز دیاز (۸ از ۱۰): همیشه به دنبال به چالش کشیدن خط دفاعی مادرید بود و بدشانس بود که ضربه خوبش با برخورد به بلینگام راهی کرنر شد. او در میانه نیمه دوم یک موقعیت عالی را هدر داد اما با زدن آن گل حیاتی، همه چیز را جبران کرد.

هری کین (۸ از ۱۰): یک نمایش درخشان دیگر از این مرد انگلیسی مقابل رئال؛ او گلش را به شکلی استثنایی به ثمر رساند و تمام شب در حفظ توپ عالی بود. یک فوتبالیست بسیار باهوش.

تعویضی‌ها و سرمربی

آلفونسو دیویس (۵ از ۱۰): بین دو نیمه در پست دفاع چپ به بازی آمد اما تاثیری که انتظار می‌رفت را نداشت. او هنوز با روزهای اوج پیش از مصدومیتش فاصله دارد.

جمال موسیالا (۷ از ۱۰): به جای گنابری بی‌اثر وارد زمین شد و بلافاصله دیاز را در موقعیت گل قرار داد. او با پاس گل سوم بایرن، حالا برای فیکس بازی کردن در نیمه‌نهایی فشار خواهد آورد.

وینسنت کمپانی (۷ از ۱۰): قطعاً نمی‌تواند از خط دفاعی‌اش راضی باشد و تصمیم برای بازی دادن به گنابری هم در بهترین حالت، نسنجیده بود. اما تیم او هرگز ایمانش به فوتبال را از دست نداد و در نهایت رئال را فرسوده کرد. کمپانی در آلیانز آرنا کار بزرگی انجام می‌دهد؛ هرچند داشتن سه مهاجم که هر کدام مدعی جدی توپ طلای امسال هستند، کار را برای او راحت‌تر کرده است.

