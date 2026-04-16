خط و نشان دکلان رایس برای رقبای آرسنال

به گزارش ایلنا، صعود به مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان، روحیه جنگندگی را در اردوی آرسنال به اوج رسانده است. تساوی در ورزشگاه امارات مقابل اسپورتینگ لیسبون، با توجه به پیروزی دراماتیک در دور رفت که با گل دقایق پایانی کای هاورتز به دست آمده بود، برای صعود شاگردان آرتتا کفایت می‌کرد. دکلان رایس با اشاره به اهمیت این موفقیت، تاکید دارد که هدف باشگاه ارتقای جایگاه اروپایی خود نسبت به فصل گذشته است.

رایس در مصاحبه با شبکه TNT اسپورت درباره این موفقیت می‌گوید: «خیلی خوشحالم. واقعاً واقعاً خوشحالم. حالا می‌خواهیم یک قدم جلوتر از فصل گذشته برویم و به فینال برسیم.» او در واکنش به این سوال که آیا نمایش تدافعی تیم مقابل رقیب پرتغالی ناامیدکننده نبوده، اضافه می‌کند: «ناامیدکننده؟ نه… ما فقط به یک نیمه‌نهایی دیگر رسیده‌ایم. چه اهمیتی دارد دیگران چه فکر می‌کنند. تنها چیزی که اهمیت دارد فکر این گروه و نظر مربی است و این که ما در یک نیمه‌نهایی دیگر هستیم.»

این هافبک تاثیرگذار در ادامه خاطرنشان می‌کند: «البته که باید هر بازی را ببری، ما می‌خواهیم هر بازی در لیگ برتر را ببریم. رکورد امسال ما در تمام مسابقات فوق‌العاده بوده است. این همان دلیلی است که فوتبال بازی می‌کنیم. در نهایت این یک بازی فوتبال است. مسئله این است چقدر آن را می‌خواهی، بنابراین می‌دانم آماده خواهم بود، می‌دانم بچه‌ها هم آماده خواهند بود، پس بزن بریم.»

