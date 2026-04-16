به گزارش ایلنا، شجاع خلیل‌زاده، مدافع تراکتور، در دیدار مقابل شباب الاهلی امارات به دلیل تشدید مشکل عضلانی نتوانست مسابقه را به پایان برساند و در دقیقه ۸۵ جای خود را به میلاد کر داد. گفته می‌شد او پیش از آغاز بازی دچار انقباض عضلانی بوده است.

خلیل‌زاده درباره شرایط خود توضیح داد: شرایط تیم ما طوری بود که بازیکنان حدود ۴۵ روز بدون تمرین مانده بودند و در وضعیت نابرابری قرار داشتیم. من هم قبل از بازی با انقباض عضله همسترینگ روبه‌رو شدم و فکر می‌کنم بعد از مسابقه دچار کشیدگی خفیف شده‌ام. احتمالاً یک هفته تا ۱۰ روز دیگر می‌توانم به تمرین برگردم.

او همچنین تأکید کرد که مشکلی برای همراهی با تیم ملی نخواهد داشت: به اردوی بعدی تیم ملی می‌رسم. هنوز فرصت انجام ام‌آر‌آی نداشته‌ام اما احساس می‌کنم مصدومیتم جدی نیست و به‌زودی برطرف می‌شود.

مدافع تراکتور با اشاره به مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ افزود: با توجه به وضعیت مسابقات، بازیکنان باید در شرایط اردویی قرار بگیرند. چه آن‌هایی که در لیگ بازی کرده‌اند و چه بازیکنانی که مدت‌ها تمرین نداشته‌اند، بهتر است در اردوهای کوتاه‌مدت شرکت کنند تا بدن‌ها از شرایط ایده‌آل عقب نماند. به نظر من و احتمالاً نظر آقای قلعه‌نویی، برگزاری اردو و انجام چند بازی تدارکاتی بهترین راهکار است.

خلیل‌زاده در پایان گفت: همه ما برای سربلندی ایران تلاش می‌کنیم و پای کشور و میهن‌مان ایستاده‌ایم.

