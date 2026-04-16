حمله شبکه باشگاه به داور بازی
رئال مادرید زیر بار دهنفره شدن فرو ریخت
رئال مادرید در حالی مقابل بایرن با نتیجه ۴-۳ شکست خورد که تحلیلگران باشگاه تصمیم داور برای اخراج کاماوینگا را «نقطهٔ چرخش کامل مسابقه» دانستند.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید چهارشنبه شب با شکست ۴ بر ۳ برابر بایرن مونیخ از لیگ قهرمانان کنار رفت؛ دیداری که شاگردان آربلوا در بخش زیادی از آن از حریف جلو بودند، اما اخراج ادواردو کاماوینگا ورق بازی را کاملاً برگرداند. کاهش تعداد بازیکنان و فشار بدنی شدید باعث شد جریان مسابقه از دقیقه ۷۵ به بعد کاملاً به سود تیم آلمانی تغییر کند.
تصمیم اسلاوکو وینچیچ برای نشان دادن کارت زرد دوم به کاماوینگا با واکنش تند رئال مادرید تیوی روبهرو شد. شبکه رسمی باشگاه اعلام کرد: «کاماوینگا فقط توپ را دو متر جلو برد تا ضربه آزاد اندکی به تأخیر بیفتد. این کارت زرد دوم کاملاً ناعادلانه است. داور کنترل بازی را از دست داد و با این تصمیم، رئال مادرید را دهنفره کرد. با خستگی شدید بازیکنان، بایرن به گل تساوی رسید و وقتی تلاش میکنی معجزه کنی، گل چهارم هم میرسد.»
در میز تحلیل این شبکه، حالوهوای غالب «تسلیم ناامیدانه» توصیف شد: «شانسهای کافی داشتیم، بهویژه در نیمه نخست. نتیجه برای این بازی و حتی مجموع دو مسابقه بیش از حد سنگین است. تا دقیقه ۷۵ مسابقه یک شکل داشت و بعد از آن، با دهنفره شدن، همهچیز تغییر کرد. مادرید در نیمه اول جلو بود و در نیمه دوم هم موقعیتهای روشنتری داشت. این نتیجه مجازاتی بیش از اندازه بود.»
با ادامه برنامه، انتقادها از وینچیچ شدت گرفت: «رئال مادرید نهتنها پا به پای بایرن بود، بلکه سه بار هم پیش افتاد و ابتکار عمل را در اختیار داشت. تصمیم داور بسیار سختگیرانه بود. کاماوینگا فقط تلاش میکرد جای خود را پس بگیرد و عمداً توپ را دور نکرد. این تصمیم در آن لحظه ضربهای سنگین به تیم زد.»
در پایان، شبکه رئال مادرید نتیجه گرفت که اخراج کاماوینگا عملاً پایان کار تیم بود: «دردناک است، اما باید به عملکرد تیم افتخار کرد. رئال مادرید در تمام طول مسابقه جلو بود. بسیاری از کارشناسان داوری بازنشسته نوشتهاند که این اخراج کاملاً ناعادلانه بوده. در چنین سطحی نباید بازیکنی را با چنین صحنهای اخراج کرد. یازدهبهیازده مادرید همیشه جلو بود. تنها دو دقیقه بعد از اخراج، لوئیس دیاز گل زد و سپس اولیسه کار را تمام کرد. یک تصمیم بازی را کاملاً از بین برد.»