تماس غیرمنتظره کمپانی با پدیده لیگ دو
بایرن مونیخ در آستانه شکار جواهری ناشناخته
نوئل آسکو، پالسهای مثبتی را از سوی مدیران بایرن مونیخ برای تثبیت جایگاهش در لیست فصل آینده تیم اصلی دریافت کرده است.
به گزارش ایلنا و بر اساس گزارش «ترانسفرمارکت»، ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، اخیراً در تماسی تلفنی و مفصل با نوئل آسکو، هافبک هانوفر ۹۶، گفتگو کرده است.
محور این مکالمه، بررسی شانس آسکو برای کسب فرصت بازی منظم در ترکیب بایرن بوده؛ تیمی که قصد دارد او را در تابستان پیشرو به تمرینات بازگرداند. اکنون بر همگان روشن است که کمپانی یکی از طرفداران پر و پا قرص آسکو محسوب میشود و در ۶ ماه نخست حضورش در مونیخ، بارها او را به تمرینات تیم اصلی فراخوانده بود.
به گزارش «ترانسفرمارکت»، این مربی بلژیکی در آخرین تماس تلفنی خود، این بازیکن ۲۰ ساله را بابت روند پیشرفتش در هانوفر ۹۶ به شدت مورد تمجید قرار داده است.
آسکو در سال ۲۰۲۲ از آکادمی هرتابرلین به تیمهای پایه بایرن پیوست و متعاقباً از فوریه ۲۰۲۵ برای دورهای ۱۸ ماهه راهی هانوفر شد. این هافبک متولد برلین، پس از گذراندن دوران انطباق، در آغاز فصل جاری به اوج پختگی رسید و اکنون با ثبت ۳ گل و ۶ پاس گل در ۲۹ بازی، یکی از ستارههای درخشان بوندسلیگای ۲ در فصل ۲۰۲۵/۲۶ به شمار میرود.
اگرچه هانوفر ۹۶ بند خرید این ملیپوش زیر ۲۱ سال آلمان را فعال کرد، اما بایرن بلافاصله از حق بازخرید خود استفاده کرد. آسکو با پرداختی معادل ۱.۵ میلیون یورو، برای فصل آینده به مونیخ بازمیگردد؛ در حالی که قرارداد او با باواراییها تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد.
آیا نوئل آسکو جانشین گورتزکا در بایرن مونیخ میشود؟
ر هفتههای اخیر گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه بایرن مونیخ به آسکو به عنوان یک گزینه داخلی جدی برای پر کردن جای خالی لئون گورتزکا نگاه میکند. این هافبک ۳۱ ساله و باسابقه با اتمام قراردادش در تابستان از تیم جدا خواهد شد و بایرن به جای جذب بازیکن از بازار خارجی، میتواند آسکو را در پست هافبک مرکزی به کار بگیرد. همچنین توانایی او برای بازی در پست بال راست میتواند فرصت بازی بیشتری را در تیم رکورددار قهرمانی آلمان برایش فراهم کند.
نمایشهای خیرهکننده او در هانوفر ۹۶ باعث شده تا مشتریانی از سطوح بالاتر فوتبال اروپا وضعیت او را زیر نظر بگیرند و شانس هانوفر برای حفظ او، حتی در صورت صعود به بوندسلیگا، بسیار اندک باشد.
برایتون، ویارئال و آینتراخت فرانکفورت از جمله تیمهایی هستند که وضعیت این هافبک چندپسته را رصد میکنند. طبق گزارش «ترانسفرمارکت»، آسکو تمایلی به انتقال قرضی مجدد ندارد؛ او به دنبال یک فرصت واقعی در بایرن یا پیوستن به باشگاهی جاهطلب است. با این حال، ابراز علاقه کمپانی نشان میدهد که آینده او در بایرن مونیخ کاملاً در دسترس است.