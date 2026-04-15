نشست خبری مدیرعامل پرسپولیس در دقیقه‌ ۹۰ لغو شد

به گزارش ایلنا، در شرایطی که طبق برنامه‌ریزی قبلی، پیمان حدادی، سکان‌دار باشگاه پرسپولیس، باید از ساعت ۱۶ امروز در برابر اصحاب رسانه به تشریح وضعیت باشگاه و فرآیند برگزاری مسابقات لیگ برتر می‌پرداخت، این گردهمایی در آخرین دقایق از دستور کار خارج شد.

باشگاه پرسپولیس در مقطع اخیر همواره به عنوان یکی از حامیان جدی از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر شناخته شده است. مدیران این باشگاه بر این باورند که سرنوشت جام قهرمانی و سهمیه‌های آسیایی باید صرفاً در مستطیل سبز رقم بخورد تا عدالت فوتبالی رعایت شود؛ این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها از عدم تمایل فدراسیون فوتبال برای پیگیری مسابقات در وضعیت فعلی حکایت دارد.

با وجود لغو ناگهانی این برنامه، باشگاه پرسپولیس هنوز هیچ دلیل رسمی و مشخصی برای این تصمیم ارائه نکرده و مدیران باشگاه نیز از پاسخگویی در این باره امتناع کرده‌اند. مسئولان سرخ‌پوش تنها به ذکر این نکته بسنده کردند که تاریخ جدید برگزاری این کنفرانس خبری به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

