به گزارش ایلنا، ریاست فدراسیون فوتبال ایران، شامگاه گذشته در گفتگویی پیرامون وضعیت یوزها برای شرکت در جام جهانی خاطرنشان کرد: «ما نامه‌ای فرستاده‌ایم و منتظر همکاری آقای اینفانتینو هستیم، هم در زمینه کمک به کمپ تیم ملی، هم در زمینه اعزام تیم ملی به جام جهانی و هم کارشکنی‌هایی که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند و هر روز هم گسترده‌تر می‌کنند.»

مهدی تاج در واکنش به سخنان اخیر امیر قلعه‌نویی که حضورش در جام جهانی را منوط به تصمیمات فدراسیون و نظر مساعد دولت دانسته بود، تصریح کرد: «درست گفته‌اند. آقای قلعه‌نویی، من و آقای دنیامالی یک جلسه‌ای داشتیم و ایشان آنجا هم گفت من تابع مقررات هستم.»

تاج در واکنش به اظهار نظر قلعه‌نویی مبنی بر اینکه پس از پایان جام جهانی تیم ملی را به نفر بعدی تحویل خواهد داد، عنوان کرد: «ایشان خودش تعارف می‌کند اما ما از آقای قلعه‌نویی راضی هستیم؛ ایشان کارش را خوب انجام می‌دهد و هیچ مشکلی برای ماندن ایشان وجود ندارد و اتفاقا خیلی هم از ایشان راضی هستیم.»

عالی‌ترین مقام اجرایی فوتبال کشور در پایان تاکید کرد: «آقای قلعه‌نویی می‌خواهد بگوید دست همه باز است ولی واقعیت این است که همه از ایشان راضی هستند و با توجه به شرایط کشور خیلی هم خوب تیم ملی را اداره می‌کند.»

انتهای پیام/