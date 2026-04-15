در انتظار تصمیم سازمان لیگ
تمرینات ۸ تیم هنوز آغاز نشده!
با افزایش احتمال تعویق مسابقات لیگ برتر بهدلیل اردوی تیم ملی، ۸ تیم تصمیم گرفتند فعلاً تمرینات خود را آغاز نکنند و منتظر اعلام رسمی سازمان لیگ بمانند.
به گزارش ایلنا، با وجود اینکه از روز پنجشنبه هفته گذشته تعدادی از تیمهای لیگ برتری وارد فاز آمادهسازی شدهاند، اما نیمی از بدنه لیگ همچنان از شروع تمرینات خودداری کردهاند. در این میان، شش تیم ملوان بندرانزلی، فجر شهید سپاسی، خیبر خرمآباد، آلومینیوم اراک، استقلال خوزستان و مس رفسنجان تاکنون هیچ فراخوانی برای بازیکنان خود صادر نکردهاند.
همچنین دو تیم شمسآذر قزوین و ذوبآهن نیز تنها به برگزاری جلسات تمرینی محدود با حضور بازیکنان جوان بسنده کرده و هنوز بهطور جدی وارد فاز بدنسازی و آمادهسازی نشدهاند.
نکته قابل توجه این است که این سکون تمریناتی تنها مختص تیمهای پایین جدول و هراسان از سقوط نیست؛ چرا که تیمهای ردههای میانی و بالایی نظیر ملوان، فجر سپاسی و خیبر نیز در میان غایبان تمرینات دیده میشوند.
به نظر میرسد تقویت احتمال تعطیلی مسابقات لیگ برتر به دلیل برپایی اردوی تیم ملی، عامل اصلی این تصمیم باشگاهها باشد. با توجه به اینکه انتظار میرود سازمان لیگ ظرف ۲۴ ساعت آینده موضع رسمی خود را در این خصوص اعلام کند، عدم برگزاری تمرینات در روزهای اخیر عملاً به نفع این هشت تیم شده و فرصت استراحت بیشتری را برای آنها فراهم کرده است.