زمان ارسال فهرست‌ تیم ملی مشخص شد

به گزارش ایلنا، فیفا برنامه رسمی مربوط به ارسال فهرست بازیکنان و زمان آزادسازی آن‌ها برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد؛ برنامه‌ای که تیم‌های ملی را ملزم می‌کند در چند مرحله فهرست‌های خود را نهایی کنند.

بر اساس این اعلام، نخستین موعد مهم ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود؛ زمانی که تیم‌ها باید فهرست اولیه خود شامل ۳۵ تا ۵۵ بازیکن را به فیفا ارائه دهند. این فهرست مبنای تصمیم‌گیری نهایی کادرهای فنی خواهد بود و نسبت به فهرست‌های قبلی که برای امور اداری مانند دریافت ویزا تهیه شده بود، محدودتر خواهد شد.

در ادامه، باشگاه‌ها موظف هستند تا ۴ خرداد ۱۴۰۵ بازیکنان ملی‌پوش خود را در اختیار تیم‌های ملی قرار دهند تا اردوهای آماده‌سازی به‌طور رسمی آغاز شود.

در نهایت، آخرین مهلت برای ارسال فهرست نهایی ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است؛ جایی که هر تیم باید ترکیب قطعی خود شامل ۲۳ تا ۲۶ بازیکن را اعلام کند تا چهره نهایی تیم‌ها برای حضور در این رقابت‌ها مشخص شود.

در این میان، شرایط خاص لیگ برتر ایران نیز می‌تواند بر روند انتخاب بازیکنان تأثیر بگذارد. در صورت توقف یا تعطیلی مسابقات، فرصت کمتری برای بازیکنان جهت جلب نظر کادر فنی باقی می‌ماند و احتمال دارد تیم ملی با فهرستی گسترده‌تر وارد اردو شود تا در نهایت ترکیب نهایی از میان آن‌ها انتخاب شود.