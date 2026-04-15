کاپیتان ایسکو در فهرست پیگرینی برای نبرد با براگا

به گزارش ایلنا، ایسکو آلارکن بازگشته است. کاپیتان بتیس در فهرست بازیکنان مانوئل پیگرینی برای دیدار برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ اروپا مقابل اسپورتینگ براگا حضور خواهد داشت؛ نبردی که در ورزشگاه لاکارتوخا برگزار می‌شود و سبزپوشان به دنبال پیروزی‌ای هستند که آن‌ها را برای نخستین بار در تاریخ‌شان به نیمه‌نهایی این رقابت‌های اروپایی برساند. سرمربی شیلیایی بتیس بعدازظهر امروز و پیش از اعلام رسمی فهرست، این خبر را در کنفرانس خبری خود تایید کرد.

پیگرینی در این باره تصریح کرد: «ایسکو در مسیر بهبودی خود پیشرفت کرده است. ما نباید بیش از حد به او فشار بیاوریم؛ او خودش متوجه می‌شود که آیا برای تلاش بیشتر آماده است یا خیر. او تمام روزهای این هفته را تمرین کرد و در میان ۲۳ بازیکن دعوت شده قرار دارد.»

این نخستین بار است که کاپیتان بتیس پس از مصدومیت شدید در اواخر نوامبر، در لیست تیم قرار می‌گیرد؛ آسیبی که در جریان یک برخورد تصادفی با هم‌تیمی‌اش، امرابط، و باز هم در یک مسابقه اروپایی رخ داد. در آن زمان، ایسکو تلاش می‌کرد تا پس از بیش از سه ماه دوری به دلیل شکستگی نازک‌نی که در آخرین بازی دوستانه پیش‌فصل در اوایل آگوست مقابل مالاگا متحمل شده بود، روند ریکاوری خود را برای حضور در دربی سویل سرعت ببخشد.

دو مصدومیت سهمگین در یک فصل

حادثه ورزشگاه لاروسالدا، دومین شکستگی نازک‌نی او در بازه زمانی کمی بیش از یک سال بود و منجر به سومین عمل جراحی او شد. پیش از این، نخستین آسیب‌دیدگی او در مه ۲۰۲۴ رخ داده بود که شانس حضور در جام ملت‌های اروپا با تیم ملی اسپانیا را از او گرفت؛ مصدومیتی که به دلیل عدم تشکیل درست کالوس استخوانی و بازگشت زودهنگام، به دو عمل جراحی نیاز پیدا کرده بود.

ایسکو در آگوست برای دومین شکستگی خود تحت عمل جراحی قرار گرفت و در نوامبر، طبق زمان‌بندی پیش‌بینی شده، در بازی لیگ مقابل خیرونا به میادین بازگشت. چند روز بعد، او مقابل اوترخت در ترکیب اصلی قرار گرفت، اما به دلیل برخورد با امرابط تنها ۱۰ دقیقه در زمین دوام آورد. از آن لحظه به بعد، روند طولانی ریکاوری آغاز شد که او را برای حدود پنج ماه، شامل یک جراحی دیگر، از فوتبال دور نگه داشت.

آرتروسکوپی در دسامبر و بازگشت تدریجی به شرایط عادی

پسر اهل بنالمادنا ابتدا تلاش کرد تا یک برنامه درمانی محافظه‌کارانه را دنبال کند، اما این گزینه به سرعت رد شد و او در اواخر سال گذشته تحت جراحی آرتروسکوپی مچ پا قرار گرفت. این آغاز دورانی دشوار بود که در آن باشگاه تصمیم گرفت تاریخی برای بازگشت او تعیین نکند؛ چرا که مشکل غضروفی او به گونه‌ای بود که بهبودی‌اش کاملاً به حس بازیکن هنگام افزایش فشار روی مچ پا بستگی داشت. اما خوشبختانه، همه چیز به خوبی پیش رفته است.

در ابتدای هفته گذشته، ایسکو تمرینات بخشی را با گروه آغاز کرد. اواسط هفته، او از کادر فنی خواست تا علیرغم عدم آمادگی برای بازی، در سفر به پرتغال همراه تیم باشد تا به عنوان کاپیتان از آن‌ها حمایت کند. اکنون، پس از چندین جلسه تمرین کامل با شدت بالا، او احساس می‌کند آماده کمک در زمین مسابقه است. اینکه آیا او فردا مقابل براگا فرصت بازی پیدا می‌کند یا خیر، به جریان مسابقه بستگی دارد، اما حضور او به تنهایی وزنه‌ای روحی برای کسب یک پیروزی تاریخی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/