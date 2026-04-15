اعتراف شجاعانه پس از صعود دراماتیک
ستاره اتلتیکو از اشتباهاتش مقابل بارسا میگوید
گریزمان با پذیرش اشتباهات خود در بازی مقابل بارسا میگوید: اشتباهات من نزدیک بود رویای اتلتیکو را در شب درخشش بارسا نابود کند.
به گزارش ایلنا، در حالیکه سوت پایان بازی موجی از شادی را در متروپولیتانو به راه انداخت، آنتوان گریزمان پس از این نبرد حساس در فضایی خوداندیشانه قرار داشت. اتلتیکو در دیدار برگشت با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، اما این نتیجه برای صعود کافی بود؛ با این حال، مهاجم فرانسوی به وضوح از عملکرد انفرادی خود ناراضی بود و به ویژه روی اشتباهاتی دست گذاشت که امید بازگشت را در دل بارساییها زنده کرده بود.
گریزمان در گفتگو با «موویاستار» پس از پایان این تقابل پر تنش، با صداقتی بیرحمانه درباره نقش خود در گلهای دریافتی صحبت کرد. او اعتراف کرد: «من خیلی خوشحالم. ما مرتکب دو اشتباه شدیم که در این دست بازیها بلافاصله تقاصش را پس میدهید. روی گل دوم، من توپ را لو دادم. برای پاس دادن، در موقعیت بدی قرار گرفتم.»
اگرچه از دست رفتن توپ توسط او به بارسا اجازه داد تا شتاب و روحیه دوبارهای بگیرد، اما در نهایت ضربه تعیینکننده آدمولا لوکمن ضامن صعود روخیبلانکو در مجموع دو بازی شد. گریزمان در ادامه افزود: «سپس با حضور هواداران و کیفیتی که داریم، توانستیم به گل برسیم. ما روی توپ راحت نبودیم. آرامش لازم را برای ارائه بازی خودمان نداشتیم، اما خب، ما در نیمهنهایی هستیم.»
نگاه به نیمهنهایی
اتلتیکو در مرحله نیمهنهایی با برنده جدال آرسنال و اسپورتینگ لیسبون روبرو خواهد شد. برای گریزمان، هویت رقیب در اولویت دوم قرار دارد و او سطح عملکرد تیم خودشان را مهمتر میداند. وی معتقد است اگر روخیبلانکو بتواند فشار دفاعی خود را حفظ کند و از اشتباهاتی که او مقابل بارسا مرتکب شد دوری گزیند، توانایی شکست دادن هر تیمی را خواهند داشت.
بازیکن فرانسوی خاطرنشان کرد: «تا زمانی که تا لحظه آخر عملکرد خوبی داشته باشیم، فرقی نمیکند با چه تیمی بازی کنیم. این یک تقابل بسیار زیبا و دشوار مقابل تیم بزرگی بود که بسیار خوب بازی میکند. بهای سنگینی برای ما داشت اما صعود کردیم.»
تمجید سیمئونه از «نابغه» فوتبال
در حالی که گریزمان مشغول کالبدشکافی عملکرد ضعیف خود بود، سرمربی تیم با لحنی بسیار ستایشآمیز صحبت کرد؛ چرا که سیمئونه اجازه نداد خودانتقادی ستاره تیمش، روی تاثیر کلی او در تاریخ باشگاه سایه بیندازد.
سیمئونه درباره گریزمان که در تابستان راهی اورلاندو سیتی در لیگ آمریکا خواهد شد، گفت: «او یک نابغه است. با گذشت زمان متوجه خواهیم شد که ما اینجا یک نابغه فوتبال را داشتیم؛ بازیکنی که با تجربه و شخصیتش، تفاوتها را رقم میزند. امیدواریم خدا و سرنوشت، آنچه را که او در مدت زمان باقیمانده حضورش نزد ما به دنبالش است، به او عطا کند.»
فینال کوپا دلری در افق پیشرو
شاگردان سیمئونه زمانی برای استراحت و غرق شدن در افتخارات خود ندارند، چرا که فینال جام حذفی (کوپا دلری) مقابل رئال سوسیداد در روز شنبه پیشروی آنهاست. گریزمن که باید مقابل باشگاه سابق خود قرار بگیرد، از فشار بدنی شدیدی که نبرد لیگ قهرمانان به تیم وارد کرده آگاه است و معتقد است ریکاوری، عامل تعیینکننده روزهای آتی خواهد بود.
این مهاجم در پایان اظهار داشت: «ما الان به شنبه هم فکر میکنیم. بازی زیبا اما دشواری خواهد بود. حالا زمان استراحت است.» ستاره فرانسوی که پیش از این جایگاه اسطورهای خود را در مادرید تثبیت کرده، مشتاق است تا آخرین فصل حضورش در اسپانیا را پیش از آغاز ماجراجویی در آمریکای شمالی، با بیشترین جام ممکن به پایان برساند.