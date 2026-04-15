تراکتور ۱۰ نفره توان مقاومت نداشت

به گزارش ایلنا، نشریه «امارات الیوم» در واکاوی این جدال خاطرنشان کرد که شباب‌الاهلی با ارائه یک بازی برتر، چه در بحث تملک توپ و چه در زمینه ایجاد فرصت‌های گلزنی، به طور کامل نبض بازی را در دست گرفت و در نهایت موفق شد به پیروزی دست یابد که بازتابی از همین کیفیت فنی بود.

در تحلیل این رسانه، اخراج علیرضا بیرانوند در دقیقه ۵۲ به عنوان نقطه عطف و کلیدی مسابقه قلمداد شده است؛ رخدادی که به باور نویسنده این گزارش، نظم تدافعی تراکتور را از هم گسیخت و بستر لازم را برای حاکمیت مطلق نماینده امارات در زمین مهیا کرد.

امارات الیوم با پرداختن به گل اول مسابقه که توسط یوری سزار از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، تاکید کرد که پس از این اتفاق، رقابت عملاً به شکلی یک‌طرفه پیش رفت و شباب‌الاهلی مجالی برای پاسخ‌گویی جدی به تراکتور نداد. در ادامه نیز از گلزنی سعید عزت‌الله و ماتئوس لیما به عنوان تکمیل‌کننده اقتدار «الفرسان» یاد شد؛ تیمی که به نوشته این روزنامه، در تمامی لحظات برتری خود را دیکته کرد و شایسته راهیابی به دور بعد بود.

در بخش پایانی گزارش، این روزنامه صعود شباب‌الاهلی به مرحله یک‌چهارم نهایی را حاصل یک نمایش سزاوارانه توصیف کرد و به تقابل آتی این تیم برابر بوریرام تایلند پرداخت.

