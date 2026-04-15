شوک به آنفیلد و فرانسه
مصدومیت شدید ستاره لیورپول و خطر غیبت در جام جهانی
هوگو آکیتیکه در بازی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل پاریسنژرمن به شدت مصدوم شد.
به گزارش ایلنا، خرید گرانقیمت و جدید لکلکها که تابستان گذشته با مبلغ ۹۵ میلیون یورو از اینتراخت فرانکفورت راهی آنفیلد شده بود، در جریان استارت سریع در نیمه اول بدون برخورد با بازیکن حریف دچار آسیبدیدگی شد و پس از مداوای طولانی، با برانکارد از میدان خارج گردید. شواهد قوی حکایت از پارگی تاندون آشیل او دارد.
ابراهیما کوناته، همتیمی او، پس از پایان مسابقه اظهار داشت: «فکر میکنم این یک مصدومیت بسیار جدی است. نمیخواهم با توجه به تمام اتفاقاتی که در تابستان امسال از جمله جام جهانی در جریان است، بیش از حد درباره آن صحبت کنم. اما در حال حاضر شرایط برای او بسیار بسیار سخت است. من برای او دعا میکنم!» آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول نیز تایید کرد که وضعیت مهاجم تیمش «واقعاً بد» است، هرچند نتوانست شدت دقیق آن را مشخص کند. آزمایشهای تکمیلی برای روز چهارشنبه برنامهریزی شده است.
اشلوت با اشاره به اینکه این موضوع در این مرحله حساس از رقابتها برای اکیتیکه «بهطور ویژهای دشوار» است، خاطرنشان کرد: «از دست دادن یک بازیکن چیزی است که ما بارها در این فصل تجربه کردهایم.» در دقیقه ۲۸، اکیتیکه قصد داشت به توپی که توسط دومینیک سوبوسلای ارسال شده بود برسد، اما پس از یک گام، کمی لغزید و بلافاصله روی زمین افتاد.
او در زمان حضور تیم پزشکی، پاشنه پای خود را گرفت و به نشانه تاسف بارها سرش را تکان داد. در حالی که کادر پزشکی مشغول مداوای او بودند، اشرف حکیمی و ویلیان پاچو، بازیکنان رقیب، با گرفتن دستان او کلمات محبتآمیزی را برای حمایت به زبان آوردند.
محمد صلاح پس از نیم ساعت جایگزین او شد و اکنون اکیتیکه با یک دوره طولانی حاشیهنشینی روبروست که تقریباً به طور قطع به معنای پایان فصل برای او در لیورپول و غیبت در ترکیب فرانسه برای جام جهانی است.
آخرین نمایش صلاح در تئاتر اروپایی؟
برای صلاح، این مسابقه احتمالاً آخرین حضور او در لیگ قهرمانان بود، چرا که سرخپوشان نتوانستند باخت دو بر صفر بازی رفت را جبران کنند و در نهایت با همین نتیجه در آنفیلد مغلوب شدند. هر دو گل مهمان پاریسی توسط عثمان دمبله، برنده عنوان بهترین بازیکن جهان (دقایق ۷۳ و ۱+۹۰) به ثمر رسید.
این آخرین فصل حضور ستاره مصری در لیورپول خواهد بود؛ باشگاه و بازیکن پیش از این تایید کردهاند که قرارداد در حال انقضای او تمدید نخواهد شد و از عربستان سعودی به عنوان مقصد احتمالی او پس از جام جهانی یاد میشود.
تنشها میان او و باشگاه پیش از کریسمس، زمانی که صلاح علناً از کاهش نقش خود در تیم گلایه کرد و از باشگاه و آرنه اسلات انتقاد کرد، بالا گرفته بود که منجر به خط خوردن او برای یک مسابقه شد.
در حالی که اکیتیکه در اولین فصل حضورش ۲۳ گل در ۴۴ بازی به ثمر رسانده است، آمار صلاح بسیار پایینتر از استانداردهای درخشانی است که فصل گذشته در مسیر قهرمانی غیرمنتظره لیورپول در لیگ به ثبت رسانده بود. ستاره مصری در حال حاضر ۱۱ گل و ۹ پاس گل در تمامی رقابتها در کارنامه دارد.
با این وجود، این بازیکن ۳۳ ساله در برابر پاریس مصمم به اثبات تواناییهای خود بود و با ارسال چهار پاس کلیدی، نمایش فعالی داشت. دراماتیکترین لحظه بازی در دقیقه ۶۴ رقم خورد؛ جایی که الکسیس مکآلیستر در حالی که بازی بدون گل دنبال میشد، یک پنالتی برای لیورپول گرفت، اما اتاق VAR در نهایت این تصمیم را لغو کرد.