آتشبازی کلامی در مادرید
پاسخ دندانشکن سنگربان اتلتیکو به ادعای جنجالی رافینیا
سنگربان آرژانتینی مادریدیها با رد اتهامات ستاره بارسلونا، پیروزی و صعود تیمش را کاملاً مستحقانه دانست و به تندی از رفتارهای پس از بازی رقیب انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، کنار رفتن بارسلونا از دور یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با تنشهای فراوانی همراه شد. کاتالانها امیدوار بودند که باخت دو بر صفر مسابقه رفت را در زمین رقیب تلافی کنند و با وجود برتری دو بر یک در این نبرد، از راهیابی به دور نیمهنهایی بازماندند تا عملکرد قاضی میدان با اعتراض شدید آبیاناریها روبرو شود.
یکی از معترضان اصلی رافینیا بود. این ملیپوش برزیلی که به علت جراحت نتوانست بارسا را در این جدال سرنوشتساز همراهی کند، پس از اتمام مسابقه مدعی شد که داور عملاً پیروزی را از چنگ آنها ربوده است. او به تعداد بالای خطاهای بازیکنان اتلتیکو و خشن بودن بازی آنها به شدت تاخت که این اظهارات با واکنش مستقیم دروازهبان حریف روبرو شد.
خوان موسو در قبال انتقادهای رافینیا موضع گرفت و از شنیدن این سخنان ابراز شگفتی کرد: «نمیتوانی درباره دزدی صحبت کنی. میفهمم رافینیا ممکن است چه بگوید، یا هر کسی ممکن است چه بگوید اما نباید این مجموعه بازیها را به عنوان یک دزدی جلوه بدهیم، چون نبود. ما این بازی را در زمین بردیم. ما بیرون از خانه ۰-۲ بردیم و در فوتبال، خطای آخرین مدافع کارت قرمز دارد… فکر میکنم حرف زدن از دزدی دیوانهکننده است.»