شعلهور شدن آتش خشم در متروپولیتانو
دهنکجی جنجالی رافینیا به مادریدیها (عکس)
ستاره برزیلی بارسلونا با حرکتی تحریکآمیز خطاب به سکوهای اتلتیکومادرید، فضای لیگ قهرمانان را به اوج تنش و درگیری کشاند.
به گزارش ایلنا، آبیاناریها در شب حساس رقابتهای برگشت یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا در استادیوم متروپولیتانو به مصاف اتلتیکو مادرید رفتند و علیرغم پیروزی دو بر یک در این نبرد مهیج، به دلیل باخت دو بر صفر در مسابقه نخست، از راهیابی به جمع چهار تیم برتر محروم ماندند.
رافینیا پس از دمیده شدن سوت پایان در ورزشگاه خانگی رقیب، غرق در اندوه مشاهده شد. بارسلونا بار دیگر در یک نبرد سرنوشتساز از گردونه رقابتهای اروپایی کنار رفت و انتظاراتی که پاسخی نگرفتند، برای این مهره برزیلی به دلیل غیبت اجباری ناشی از آسیبدیدگی و عدم توانایی در یاری رساندن به همتیمیهایش، بسیار سنگینتر بود.
همین فشار روانی باعث شد تا رافینیا به شدت از کوره در برود؛ او در لحظاتی که قصد داشت از هواداران وفادار بارسا که برای حمایت از تیم راهی مادرید شده بودند قدردانی کند، با تماشاگران رقیب مواجه شد و واکنشی طعنهآمیز نشان داد.
این ستاره تکنیکی در حالی که با حرکات دست به مرحله بعدی مسابقات اشاره میکرد، پیامی صریح درباره رویارویی احتمالی مادریدیها با آرسنال یا اسپورتینگ خطاب به آنها فرستاد: «مرحله بعد حذف خواهید شد.» ژستهای معنادار و پیام تند رافینیا در تقابل با طرفداران اتلتیکو حواشی بسیاری را ایجاد کرد و با واکنشهای منفی گسترده کاربران در پلتفرمهای اجتماعی روبرو شد.