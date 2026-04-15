جنجالیترین حادثه فصل در لیگ قهرمانان اروپا
برخورد شدید دروازهبان اتلتیکومادرید و هافبک بارسلونا در جریان رقابت دو تیم، به یکی از پربحثترین وقایع فوتبال قاره سبز تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، اعضای بارسا اطمینان قلبی داشتند که توانایی جبران نتیجه در زمین اختصاصی اتلتیکومادرید را دارا هستند و این باور را در لحظات آغازین رقابت برگشت یکچهارم نهایی به نمایش گذاشتند. شاگردان هانسی فلیک مسابقه را پرفشار استارت زدند و در دقیقه چهارم، لامین یامال با بهرهبرداری از لغزش تکنیکی کلمنت لنگله، گل نخست را ثبت کرد. این ستاره جوان در وضعیت رو در رو با گلر حریف قرار گرفت و با شوتی دقیق موفق به گلزنی شد. اندکی بعد، فران تورس با ارسالی تماشایی توانست حساب کار را در مجموع دو دیدار به تعادل بکشاند.
با این وجود، آدمولا لوکمن تمام محاسبات آبیاناریها را بر هم زد و در اولین فرصت خود دروازه را باز کرد. پس از خروج اجباری اریک گارسیا از زمین، امیدهای بازگشت نماینده کاتالونیا رنگ باخت و حرکت تیم به سمت مرحله بعد متوقف گردید.
در همان وقت اول، هافبک جوان بارسا فرصت داشت تا نتیجه را سه بر صفر به سود تیمش تغییر دهد. او در آستانه برپایی جشن برای گل سوم، ناگهان با چهرهای خونآلود روی چمن مشاهده شد. این موقعیت، به درستی نمایشگر همان فضای حساس و پرالتهاب در نبرد جذاب میان این دو رقیب اسپانیایی بود.
وینگر بارسا بعد از پاس چشمنواز یامال، توانسته بود از سد مدافعان عبور کند اما در نهایت تصادف سختی با دروازهبان داشت. سنگربان اتلتیکو با خروجی جسورانه، مسیر توپ را مسدود کرده بود تا ضربه سر را دفع کند، ولی بدشانسی بازیکن بارسا اینجا بود که در ادامه حرکت، استوکهای دروازهبان به سر او اصابت کرد و جراحت شدیدی دید.
در حقیقت، بلافاصله پس از این مهار خیرهکننده، خود گلر اولین فردی بود که خواستار حضور کادر پزشکی شد، چرا که متوجه وخامت حال رقیب شد. به همین علت، جریان مسابقه برای دقایقی از حرکت ایستاد. خوشبختانه برای این بازیکن، ماجرا در نهایت با یک ترس بزرگ و جراحتی عمیق ختم به خیر شد و او پس از مداوا در کنار خط، به بازی برگشت. اما درست پس از ورود دوباره، با تلخترین اتفاق ممکن روبرو شد؛ نفوذ برقآسای یورنته که در نهایت توپ را برای لوکمن مهیا کرد تا گل اول میزبان به ثمر برسد.
بسیاری از ناظران معتقد بودند که در صحنه اصابت دروازهبان و مهاجم باید به سود بارسلونا خطای پنالتی منظور میشد و این موضوع به چالش بزرگی تبدیل شده است. پرز بورول و ایتورالده گونزالس، کارشناسان داوری مارکا و آاِس معتقدند که این صحنه پنالتی نبوده و تصمیم داور درست بوده است. آنها میگویند دروازهبان و بازیکن در ادامه حرکتشان برخوردی طبیعی داشتند و جدالی برای توپ در کار نبوده است.
راهیابی اتلتیکومادرید به دور بعد به یکی از ترندهای اصلی تبدیل شده و در برنامه الچیرینگیتو با اجرای جوزپ پدررول، به وقایع جنجالی مسابقه پرداخته شد که یکی از آنها همین برخورد مشکوک بود. در لحظه وقوع حادثه، پدررول با اطمینان اعلام کرد: «این یک پنالتی واضح است.» اما پاکو بویو بلافاصله مخالفت کرد و گفت: «چطور ممکن است این پنالتی باشد؟» که پدررول پاسخ داد: «ویایآر او را صدا میزند، چون این یک پنالتی کاملاً واضح است.»
در همان ثانیهها، در پخش زنده صدایی شنیده شد که میگفت: «یوفا علیه بارسلوناست.» از سوی دیگر، خوزه لوئیس سانچز هم پافشاری کرد که این موقعیت خطای پنالتی نیست، زیرا گلر نمیتواند در فضا محو شود. در مقابل، رافا گریرو از عملکرد تورپن متعجب شد و گفت: «پنالتی واضح است، چون این یک خروج کاملاً بیاحتیاطانه بود.» با تمام این جنجالها، در نهایت این تیم مادریدی بود که از سد بارسا گذشت و به نیمهنهایی رسید؛ چهره آسیبدیده هافبک بارسا میتواند گویای وضعیت فعلی تیم هانسی فلیک باشد.